Današnja cena kriptovalute Joysticklabs (JSK) v živo je $ 0.0000096, s spremembo 6.61 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JSK v USD je $ 0.0000096 na JSK.
Kriptovaluta Joysticklabs je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- JSK. V zadnjih 24 urah se je JSK trgovalo med $ 0.00000648 (najnižje) in $ 0.0000168 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je JSK premaknil +28.34% v zadnji uri in -81.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 24.41K.
Tržne informacije Joysticklabs (JSK)
$ 24.41K
$ 14.40K
--
1,500,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Joysticklabs je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 24.41K. Obstoječa ponudba JSK je --, skupna ponudba pa znaša 1500000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.40K.
Zgodovina cene Joysticklabs, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
--
--
+28.34%
-6.61%
-81.82%
-81.82%
Zgodovina cen Joysticklabs (JSK) v USD
Sledite spremembam cen Joysticklabs za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0000006795
-6.61%
30 dni
$ -0.0000837
-89.72%
60 dni
$ -0.0004988
-98.12%
90 dni
$ -0.3999904
-100.00%
Današnja sprememba cene Joysticklabs
Danes je JSK zabeležil spremembo $ -0.0000006795 (-6.61%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Joysticklabs
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000837 (-89.72%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Joysticklabs
Če pogled razširimo na 60 dni, se je JSK spremenil za $ -0.0004988 (-98.12%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Joysticklabs
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.3999904 (-100.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Joysticklabs (JSK) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Joysticklabs
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Joysticklabs, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Joysticklabs?
Several key factors influence Joysticklabs (JSK) token prices:
1. Gaming industry adoption and partnerships with game developers 2. Platform utility and demand for JSK tokens within the ecosystem 3. Overall cryptocurrency market sentiment and trends 4. Token supply mechanics including staking rewards and burning mechanisms 5. Development progress and new feature releases 6. Community engagement and social media activity 7. Regulatory changes affecting gaming tokens 8. Competition from other gaming-focused cryptocurrencies 9. Trading volume and liquidity on exchanges 10. Investor speculation and market manipulation
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Joysticklabs?
People want to know Joysticklabs (JSK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto Joysticklabs
Napoved cene Joysticklabs (JSK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena JSK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Joysticklabs (JSK) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Joysticklabs lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Joysticklabs v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen JSK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Joysticklabs.
O Joysticklabs
JSK is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. As a cryptocurrency, JSK is primarily used for transactions within its network, offering a decentralized alternative to traditional financial systems. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards. JSK's blockchain is designed to support smart contracts, enabling developers to build decentralized applications (dApps) on its platform. Its issuance model is fixed, with a predetermined supply released into circulation over time. This crypto asset is typically used for peer-to-peer transactions, dApp development, and as a stake in its consensus mechanism.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Joysticklabs
Kaj lahko storite s kriptovaluto Joysticklabs
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Joysticklabs
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Joysticklabs?
Če bi kriptovaluta Joysticklabs rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Joysticklabs.
Koliko je kriptovaluta Joysticklabs vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Joysticklabs je $ 0.0000096. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Joysticklabs še vedno dobra naložba?
Joysticklabs ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v JSK, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Joysticklabs?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Joysticklabs v vrednosti $ 24.41K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Joysticklabs?
Cena kriptovalute JSK se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Joysticklabs v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena JSK.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Joysticklabs?
Na ceno JSK vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,255.51
+1.44%
ETH
3,450.67
+4.64%
SOL
161.54
+3.94%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1085
+1.44%
Bo cena kriptovalute Joysticklabs letos rasla?
Cena kriptovalute Joysticklabs bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Joysticklabs (JSK).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:17:47 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.