Današnja cena Joysticklabs

Današnja cena kriptovalute Joysticklabs (JSK) v živo je $ 0.0000096, s spremembo 6.61 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JSK v USD je $ 0.0000096 na JSK.

Kriptovaluta Joysticklabs je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- JSK. V zadnjih 24 urah se je JSK trgovalo med $ 0.00000648 (najnižje) in $ 0.0000168 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je JSK premaknil +28.34% v zadnji uri in -81.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 24.41K.

Tržne informacije Joysticklabs (JSK)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 24.41K$ 24.41K $ 24.41K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.40K$ 14.40K $ 14.40K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Joysticklabs je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 24.41K. Obstoječa ponudba JSK je --, skupna ponudba pa znaša 1500000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.40K.