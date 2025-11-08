BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Joysticklabs v živo je 0.0000096 USD. Tržna kapitalizacija JSK je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz JSK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$0.0000096
Joysticklabs (JSK) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:17:47 (UTC+8)

Današnja cena Joysticklabs

Današnja cena kriptovalute Joysticklabs (JSK) v živo je $ 0.0000096, s spremembo 6.61 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JSK v USD je $ 0.0000096 na JSK.

Kriptovaluta Joysticklabs je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- JSK. V zadnjih 24 urah se je JSK trgovalo med $ 0.00000648 (najnižje) in $ 0.0000168 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je JSK premaknil +28.34% v zadnji uri in -81.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 24.41K.

Tržne informacije Joysticklabs (JSK)

--
--

$ 24.41K
$ 24.41K

$ 14.40K
$ 14.40K

--
--

1,500,000,000
1,500,000,000

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Joysticklabs je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 24.41K. Obstoječa ponudba JSK je --, skupna ponudba pa znaša 1500000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.40K.

Zgodovina cene Joysticklabs, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00000648
$ 0.00000648
24H Nizka
$ 0.0000168
$ 0.0000168
24H Visoka

$ 0.00000648
$ 0.00000648

$ 0.0000168
$ 0.0000168

--
--

--
--

+28.34%

-6.61%

-81.82%

-81.82%

Zgodovina cen Joysticklabs (JSK) v USD

Sledite spremembam cen Joysticklabs za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0000006795-6.61%
30 dni$ -0.0000837-89.72%
60 dni$ -0.0004988-98.12%
90 dni$ -0.3999904-100.00%
Današnja sprememba cene Joysticklabs

Danes je JSK zabeležil spremembo $ -0.0000006795 (-6.61%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Joysticklabs

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000837 (-89.72%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Joysticklabs

Če pogled razširimo na 60 dni, se je JSK spremenil za $ -0.0004988 (-98.12%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Joysticklabs

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.3999904 (-100.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Joysticklabs (JSK) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Joysticklabs.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Joysticklabs

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Joysticklabs, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Joysticklabs?

Several key factors influence Joysticklabs (JSK) token prices:

1. Gaming industry adoption and partnerships with game developers
2. Platform utility and demand for JSK tokens within the ecosystem
3. Overall cryptocurrency market sentiment and trends
4. Token supply mechanics including staking rewards and burning mechanisms
5. Development progress and new feature releases
6. Community engagement and social media activity
7. Regulatory changes affecting gaming tokens
8. Competition from other gaming-focused cryptocurrencies
9. Trading volume and liquidity on exchanges
10. Investor speculation and market manipulation

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Joysticklabs?

People want to know Joysticklabs (JSK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Joysticklabs

Napoved cene Joysticklabs (JSK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena JSK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Joysticklabs (JSK) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Joysticklabs lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Joysticklabs v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen JSK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Joysticklabs.

O Joysticklabs

JSK is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. As a cryptocurrency, JSK is primarily used for transactions within its network, offering a decentralized alternative to traditional financial systems. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards. JSK's blockchain is designed to support smart contracts, enabling developers to build decentralized applications (dApps) on its platform. Its issuance model is fixed, with a predetermined supply released into circulation over time. This crypto asset is typically used for peer-to-peer transactions, dApp development, and as a stake in its consensus mechanism.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Joysticklabs

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Joysticklabs? Nakup JSK je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Joysticklabs. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Joysticklabs (JSK).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Joysticklabs bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Joysticklabs (JSK)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Joysticklabs

Z lastništvom kriptovalute Joysticklabs se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Joysticklabs (JSK) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Joysticklabs (JSK)

Joysticklabs is an ecosystem of gamers that are reshaping the future of gaming by bridging Web3 and traditional gaming through products that are engaging, user-friendly, and seamless.

Joysticklabs Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Joysticklabs razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Joysticklabs spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Joysticklabs

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Joysticklabs?
Če bi kriptovaluta Joysticklabs rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Joysticklabs.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:17:47 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Joysticklabs

JSK USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na JSK z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami JSK USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Joysticklabs (JSK) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Joysticklabs v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
JSK/USDT
$0.0000096
$0.0000096
-6.70%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

