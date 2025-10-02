Več o VERSEWORLD
Tokenomika Verse World (VERSEWORLD)
Tokenomika in analiza cen Verse World (VERSEWORLD)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Verse World (VERSEWORLD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Verse World (VERSEWORLD)
Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds.
Tokenomika Verse World (VERSEWORLD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Verse World (VERSEWORLD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov VERSEWORLD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov VERSEWORLD.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko VERSEWORLD, raziščite ceno žetona VERSEWORLD v živo!
Kako kupiti VERSEWORLD
Želite v svoj portfelj dodati Verse World (VERSEWORLD)? MEXC podpira različne načine nakupa VERSEWORLD, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen Verse World (VERSEWORLD)
Analiza zgodovine cen VERSEWORLD pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene VERSEWORLD
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal VERSEWORLD? Naša stran za napovedovanje cen VERSEWORLD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
