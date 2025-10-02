Tokenomika TENUP (TUP)
Tokenomika in analiza cen TENUP (TUP)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za TENUP (TUP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o TENUP (TUP)
TenUp offers exciting utilities, including: LUDO LOVE: A Web3 game where users play with TenUp tokens (30K+ downloads). Check it out! https://ludolove.tenup.io, COPY TRADING PLATFORM: Follow and copy master traders' strategies. Start here. https://copytrade.tenup.io & TENUP ANALYZER: Analyze and predict cryptocurrencies to win USDT. Explore here. https://analyzer.tenup.io
Tokenomika TENUP (TUP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike TENUP (TUP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov TUP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TUP.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko TUP, raziščite ceno žetona TUP v živo!
Kako kupiti TUP
Želite v svoj portfelj dodati TENUP (TUP)? MEXC podpira različne načine nakupa TUP, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen TENUP (TUP)
Analiza zgodovine cen TUP pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene TUP
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TUP? Naša stran za napovedovanje cen TUP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
