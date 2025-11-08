Današnja cena Tesla xStock

Današnja cena kriptovalute Tesla xStock (TSLAX) v živo je $ 436.2, s spremembo 1.66 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TSLAX v USD je $ 436.2 na TSLAX.

Kriptovaluta Tesla xStock je trenutno na #572. mestu s tržno kapitalizacijo $ 40.57M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 93.00K TSLAX. V zadnjih 24 urah se je TSLAX trgovalo med $ 423.58 (najnižje) in $ 455.02 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 474.6824248978316, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 290.2836164741007.

V kratkoročni uspešnosti se je TSLAX premaknil +0.25% v zadnji uri in -4.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 78.10K.

Tržne informacije Tesla xStock (TSLAX)

Uvrstitev No.572 Tržna kapitalizacija $ 40.57M$ 40.57M $ 40.57M Volumen (24H) $ 78.10K$ 78.10K $ 78.10K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 40.57M$ 40.57M $ 40.57M Zaloga v obtoku 93.00K 93.00K 93.00K Največja ponudba ---- -- Skupna ponudba 92,998.18709827 92,998.18709827 92,998.18709827 Javna veriga blokov SOL

