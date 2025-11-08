BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Tesla xStock v živo je 436.2 USD. Tržna kapitalizacija TSLAX je 40,565,809.212265374 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TSLAX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Tesla xStock (TSLAX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:34:22 (UTC+8)

Današnja cena Tesla xStock

Današnja cena kriptovalute Tesla xStock (TSLAX) v živo je $ 436.2, s spremembo 1.66 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TSLAX v USD je $ 436.2 na TSLAX.

Kriptovaluta Tesla xStock je trenutno na #572. mestu s tržno kapitalizacijo $ 40.57M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 93.00K TSLAX. V zadnjih 24 urah se je TSLAX trgovalo med $ 423.58 (najnižje) in $ 455.02 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 474.6824248978316, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 290.2836164741007.

V kratkoročni uspešnosti se je TSLAX premaknil +0.25% v zadnji uri in -4.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 78.10K.

+0.25%

+1.66%

-4.98%

-4.98%

Zgodovina cen Tesla xStock (TSLAX) v USD

Sledite spremembam cen Tesla xStock za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +7.1242+1.66%
30 dni$ +1.72+0.39%
60 dni$ +88.88+25.59%
90 dni$ +106.2+32.18%
Današnja sprememba cene Tesla xStock

Danes je TSLAX zabeležil spremembo $ +7.1242 (+1.66%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Tesla xStock

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +1.72 (+0.39%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Tesla xStock

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TSLAX spremenil za $ +88.88 (+25.59%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Tesla xStock

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +106.2 (+32.18%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Tesla xStock (TSLAX) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Tesla xStock.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Tesla xStock

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Tesla xStock, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Tesla xStock?

Tesla xStock (TSLAX) prices are influenced by several key factors:

1. Tesla's actual stock performance and financial results
2. Electric vehicle market trends and competition
3. Elon Musk's public statements and company announcements
4. Cryptocurrency market sentiment and volatility
5. Trading volume and liquidity on exchanges
6. Regulatory news affecting both crypto and EV sectors
7. Overall market conditions and investor risk appetite

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Tesla xStock?

People want to know Tesla xStock (TSLAX) price today because they're actively trading or considering investing in this cryptocurrency token. Real-time price information helps them make informed decisions about buying, selling, or holding positions. Traders need current prices to execute profitable trades, while investors monitor daily movements to assess portfolio performance and market trends affecting their holdings.

Napoved cene za kriptovaluto Tesla xStock

Napoved cene Tesla xStock (TSLAX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TSLAX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Tesla xStock (TSLAX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Tesla xStock lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O Tesla xStock

TSLAX is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency market. Its primary function is to serve as a medium of exchange, facilitating transactions across a decentralized network. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. TSLAX also features a predetermined issuance model, which aims to provide transparency and predictability in terms of its supply. Typical uses for TSLAX include peer-to-peer transactions, with its decentralized nature providing users with a degree of privacy and autonomy not typically found in traditional financial systems. As part of the wider crypto ecosystem, TSLAX contributes to the ongoing evolution of digital finance and blockchain technology.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Tesla xStock

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Tesla xStock? Nakup TSLAX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Tesla xStock. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Tesla xStock (TSLAX).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 93.00K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Tesla xStock bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj je Tesla xStock (TSLAX)

Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tesla xStock Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Tesla xStock razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Tesla xStock spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Tesla xStock

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Tesla xStock?
Če bi kriptovaluta Tesla xStock rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Tesla xStock.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:34:22 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

