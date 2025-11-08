Današnja cena kriptovalute Tesla xStock v živo je 436.2 USD. Tržna kapitalizacija TSLAX je 40,565,809.212265374 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TSLAX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Tesla xStock v živo je 436.2 USD. Tržna kapitalizacija TSLAX je 40,565,809.212265374 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TSLAX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Tesla xStock (TSLAX) v živo je $ 436.2, s spremembo 1.66 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TSLAX v USD je $ 436.2 na TSLAX.
Kriptovaluta Tesla xStock je trenutno na #572. mestu s tržno kapitalizacijo $ 40.57M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 93.00K TSLAX. V zadnjih 24 urah se je TSLAX trgovalo med $ 423.58 (najnižje) in $ 455.02 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 474.6824248978316, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 290.2836164741007.
V kratkoročni uspešnosti se je TSLAX premaknil +0.25% v zadnji uri in -4.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 78.10K.
Tržne informacije Tesla xStock (TSLAX)
No.572
$ 40.57M
$ 78.10K
$ 40.57M
93.00K
--
92,998.18709827
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Tesla xStock je $ 40.57M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 78.10K. Obstoječa ponudba TSLAX je 93.00K, skupna ponudba pa znaša 92998.18709827. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 40.57M.
Zgodovina cene Tesla xStock, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 423.58
24H Nizka
$ 455.02
24H Visoka
$ 423.58
$ 455.02
$ 474.6824248978316
$ 290.2836164741007
+0.25%
+1.66%
-4.98%
-4.98%
Zgodovina cen Tesla xStock (TSLAX) v USD
Sledite spremembam cen Tesla xStock za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +7.1242
+1.66%
30 dni
$ +1.72
+0.39%
60 dni
$ +88.88
+25.59%
90 dni
$ +106.2
+32.18%
Današnja sprememba cene Tesla xStock
Danes je TSLAX zabeležil spremembo $ +7.1242 (+1.66%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Tesla xStock
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +1.72 (+0.39%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Tesla xStock
Če pogled razširimo na 60 dni, se je TSLAX spremenil za $ +88.88 (+25.59%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Tesla xStock
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +106.2 (+32.18%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Tesla xStock (TSLAX) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Tesla xStock
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Tesla xStock, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Tesla xStock?
Tesla xStock (TSLAX) prices are influenced by several key factors:
1. Tesla's actual stock performance and financial results 2. Electric vehicle market trends and competition 3. Elon Musk's public statements and company announcements 4. Cryptocurrency market sentiment and volatility 5. Trading volume and liquidity on exchanges 6. Regulatory news affecting both crypto and EV sectors 7. Overall market conditions and investor risk appetite
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Tesla xStock?
People want to know Tesla xStock (TSLAX) price today because they're actively trading or considering investing in this cryptocurrency token. Real-time price information helps them make informed decisions about buying, selling, or holding positions. Traders need current prices to execute profitable trades, while investors monitor daily movements to assess portfolio performance and market trends affecting their holdings.
Napoved cene za kriptovaluto Tesla xStock
Napoved cene Tesla xStock (TSLAX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TSLAX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Tesla xStock (TSLAX) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Tesla xStock lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Tesla xStock v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TSLAX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Tesla xStock.
O Tesla xStock
TSLAX is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency market. Its primary function is to serve as a medium of exchange, facilitating transactions across a decentralized network. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. TSLAX also features a predetermined issuance model, which aims to provide transparency and predictability in terms of its supply. Typical uses for TSLAX include peer-to-peer transactions, with its decentralized nature providing users with a degree of privacy and autonomy not typically found in traditional financial systems. As part of the wider crypto ecosystem, TSLAX contributes to the ongoing evolution of digital finance and blockchain technology.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Tesla xStock
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Tesla xStock? Nakup TSLAX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Tesla xStock (TSLAX).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC.
Poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 93.00K žetonov.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Tesla xStock bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Tesla xStock
Z lastništvom kriptovalute Tesla xStock se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone.
Nakup Tesla xStock (TSLAX) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Tesla xStock Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Tesla xStock razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Tesla xStock
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Tesla xStock?
Če bi kriptovaluta Tesla xStock rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Tesla xStock.
Koliko je kriptovaluta Tesla xStock vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Tesla xStock je $ 436.2. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Tesla xStock še vedno dobra naložba?
Tesla xStock ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TSLAX, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Tesla xStock?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Tesla xStock v vrednosti $ 78.10K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Tesla xStock?
Cena kriptovalute TSLAX se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Tesla xStock v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TSLAX.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Tesla xStock?
Na ceno TSLAX vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,572.26
+1.75%
ETH
3,461.03
+4.95%
SOL
162.18
+4.35%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1051
+1.13%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za TSLAX na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par TSLAX/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Tesla xStock gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Tesla xStock letos rasla?
Cena kriptovalute Tesla xStock bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Tesla xStock (TSLAX).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:34:22 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.