Današnja cena TAC

Današnja cena kriptovalute TAC (TAC) v živo je $ 0.005177, s spremembo 2.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TAC v USD je $ 0.005177 na TAC.

Kriptovaluta TAC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TAC. V zadnjih 24 urah se je TAC trgovalo med $ 0.005078 (najnižje) in $ 0.006134 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TAC premaknil +0.89% v zadnji uri in -1.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 85.02K.

Tržne informacije TAC (TAC)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 85.02K$ 85.02K $ 85.02K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 51.77M$ 51.77M $ 51.77M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javna veriga blokov TONCOIN

Trenutna tržna kapitalizacija TAC je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 85.02K. Obstoječa ponudba TAC je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 51.77M.