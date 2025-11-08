Današnja cena kriptovalute TAC v živo je 0.005177 USD. Tržna kapitalizacija TAC je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TAC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute TAC v živo je 0.005177 USD. Tržna kapitalizacija TAC je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TAC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute TAC (TAC) v živo je $ 0.005177, s spremembo 2.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TAC v USD je $ 0.005177 na TAC.
Kriptovaluta TAC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TAC. V zadnjih 24 urah se je TAC trgovalo med $ 0.005078 (najnižje) in $ 0.006134 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je TAC premaknil +0.89% v zadnji uri in -1.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 85.02K.
Tržne informacije TAC (TAC)
--
----
$ 85.02K
$ 85.02K$ 85.02K
$ 51.77M
$ 51.77M$ 51.77M
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
TONCOIN
Trenutna tržna kapitalizacija TAC je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 85.02K. Obstoječa ponudba TAC je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 51.77M.
Zgodovina cene TAC, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.005078
$ 0.005078$ 0.005078
24H Nizka
$ 0.006134
$ 0.006134$ 0.006134
24H Visoka
$ 0.005078
$ 0.005078$ 0.005078
$ 0.006134
$ 0.006134$ 0.006134
--
----
--
----
+0.89%
-2.79%
-1.83%
-1.83%
Zgodovina cen TAC (TAC) v USD
Sledite spremembam cen TAC za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.00014858
-2.79%
30 dni
$ -0.00096
-15.65%
60 dni
$ -0.005473
-51.39%
90 dni
$ -0.009212
-64.03%
Današnja sprememba cene TAC
Danes je TAC zabeležil spremembo $ -0.00014858 (-2.79%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene TAC
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00096 (-15.65%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene TAC
Če pogled razširimo na 60 dni, se je TAC spremenil za $ -0.005473 (-51.39%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene TAC
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.009212 (-64.03%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen TAC (TAC) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute TAC, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute TAC?
Several key factors influence TAC cryptocurrency prices:
Competition: Performance relative to similar cryptocurrencies affects market positioning.
Development Progress: Platform updates, roadmap milestones, and team announcements impact investor confidence.
Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect accessibility and price stability.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute TAC?
People want to know TAC price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Investors need current prices to calculate profits/losses, decide when to buy or sell, and assess their investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on market opportunities and volatility.
Napoved cene za kriptovaluto TAC
Napoved cene TAC (TAC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TAC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen TAC (TAC) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena TAC lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute TAC v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TAC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute TAC.
O TAC
TACoin (TAC) is a digital asset that operates on a decentralized network, leveraging blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions. It uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of TAC to validate transactions and create new blocks based on the number of coins they hold and are willing to 'stake' as collateral. TAC's primary purpose is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, providing users with a secure, efficient, and decentralized method of transferring value. In addition, TAC also offers smart contract functionality, enabling developers to build decentralized applications (dApps) on its platform. Its issuance model is fixed, with a predetermined maximum supply, ensuring scarcity and potentially mitigating inflationary concerns.
TACoin (TAC) is a digital asset that operates on a decentralized network, leveraging blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions. It uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of TAC to validate transactions and create new blocks based on the number of coins they hold and are willing to 'stake' as collateral. TAC's primary purpose is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, providing users with a secure, efficient, and decentralized method of transferring value. In addition, TAC also offers smart contract functionality, enabling developers to build decentralized applications (dApps) on its platform. Its issuance model is fixed, with a predetermined maximum supply, ensuring scarcity and potentially mitigating inflationary concerns.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto TAC
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto TAC? Nakup TAC je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute TAC. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute TAC (TAC).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in TAC bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto TAC
Z lastništvom kriptovalute TAC se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
TAC is the first EVM-compatible blockchain purpose-built for the TON ecosystem and Telegram. It delivers full DeFi functionality from day one, with pre-deployed apps, Ethereum and BTC liquidity and seamless access via TON wallets. With over 100 million wallets and Telegram integration, TAC is the most distribution-ready EVM chain to date.
TAC is the first EVM-compatible blockchain purpose-built for the TON ecosystem and Telegram. It delivers full DeFi functionality from day one, with pre-deployed apps, Ethereum and BTC liquidity and seamless access via TON wallets. With over 100 million wallets and Telegram integration, TAC is the most distribution-ready EVM chain to date.
TAC Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje TAC razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta TAC rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute TAC.
Koliko je kriptovaluta TAC vredna danes?
Današnja cena kriptovalute TAC je $ 0.005177. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta TAC še vedno dobra naložba?
TAC ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TAC, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto TAC?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto TAC v vrednosti $ 85.02K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute TAC?
Cena kriptovalute TAC se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute TAC v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TAC.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute TAC?
Na ceno TAC vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,376.55
+1.56%
ETH
3,437.28
+4.23%
SOL
160.8
+3.46%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1017
+0.82%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za TAC na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par TAC/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute TAC gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute TAC letos rasla?
Cena kriptovalute TAC bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute TAC (TAC).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:14:52 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti TAC (TAC)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.