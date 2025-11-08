BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute TAC v živo je 0.005177 USD. Tržna kapitalizacija TAC je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TAC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o TAC

Informacije o ceni TAC

Kaj je TAC

Bela knjiga TAC

Uradna spletna stran TAC

Tokenomika TAC

Napoved cen TAC

Zgodovina TAC

TAC Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute TAC v fiat

Spot TAC

Terminske pogodbe TAC USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

TAC Logotip

Cena TAC(TAC)

Cena 1 TAC v USD v živo:

$0.005177
-2.79%1D
USD
TAC (TAC) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:14:52 (UTC+8)

Današnja cena TAC

Današnja cena kriptovalute TAC (TAC) v živo je $ 0.005177, s spremembo 2.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TAC v USD je $ 0.005177 na TAC.

Kriptovaluta TAC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TAC. V zadnjih 24 urah se je TAC trgovalo med $ 0.005078 (najnižje) in $ 0.006134 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TAC premaknil +0.89% v zadnji uri in -1.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 85.02K.

Tržne informacije TAC (TAC)

$ 85.02K
$ 51.77M
--
10,000,000,000
TONCOIN

Trenutna tržna kapitalizacija TAC je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 85.02K. Obstoječa ponudba TAC je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 51.77M.

Zgodovina cene TAC, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.005078
24H Nizka
$ 0.006134
24H Visoka

$ 0.005078
$ 0.006134
--
--
+0.89%

-2.79%

-1.83%

-1.83%

Zgodovina cen TAC (TAC) v USD

Sledite spremembam cen TAC za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00014858-2.79%
30 dni$ -0.00096-15.65%
60 dni$ -0.005473-51.39%
90 dni$ -0.009212-64.03%
Današnja sprememba cene TAC

Danes je TAC zabeležil spremembo $ -0.00014858 (-2.79%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene TAC

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00096 (-15.65%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene TAC

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TAC spremenil za $ -0.005473 (-51.39%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene TAC

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.009212 (-64.03%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen TAC (TAC) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen TAC.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto TAC

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute TAC, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute TAC?

Several key factors influence TAC cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact TAC pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and user adoption directly affect price movements.

Utility & Use Cases: Real-world applications and platform functionality drive intrinsic value.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost investor interest and price appreciation.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets create volatility.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels influence trader decisions.

Competition: Performance relative to similar cryptocurrencies affects market positioning.

Development Progress: Platform updates, roadmap milestones, and team announcements impact investor confidence.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect accessibility and price stability.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute TAC?

People want to know TAC price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Investors need current prices to calculate profits/losses, decide when to buy or sell, and assess their investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on market opportunities and volatility.

Napoved cene za kriptovaluto TAC

Napoved cene TAC (TAC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TAC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen TAC (TAC) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena TAC lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Vodnik po nakupu TAC (TAC)

--
--
--
--
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Kaj je TAC (TAC)

TAC is the first EVM-compatible blockchain purpose-built for the TON ecosystem and Telegram. It delivers full DeFi functionality from day one, with pre-deployed apps, Ethereum and BTC liquidity and seamless access via TON wallets. With over 100 million wallets and Telegram integration, TAC is the most distribution-ready EVM chain to date.

TAC Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje TAC razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna TAC spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o TAC

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta TAC?
Če bi kriptovaluta TAC rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute TAC.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:14:52 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti TAC (TAC)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

