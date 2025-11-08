Današnja cena kriptovalute Trading Payment v živo je 0.07289 USD. Tržna kapitalizacija TPTU je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TPTU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Trading Payment v živo je 0.07289 USD. Tržna kapitalizacija TPTU je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TPTU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Trading Payment (TPTU) v živo je $ 0.07289, s spremembo 0.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TPTU v USD je $ 0.07289 na TPTU.
Kriptovaluta Trading Payment je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TPTU. V zadnjih 24 urah se je TPTU trgovalo med $ 0.07187 (najnižje) in $ 0.07384 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je TPTU premaknil -0.16% v zadnji uri in -19.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 73.00K.
Tržne informacije Trading Payment (TPTU)
--
----
$ 73.00K
$ 73.00K$ 73.00K
$ 437.34K
$ 437.34K$ 437.34K
--
----
6,000,000
6,000,000 6,000,000
SMART
Trenutna tržna kapitalizacija Trading Payment je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 73.00K. Obstoječa ponudba TPTU je --, skupna ponudba pa znaša 6000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 437.34K.
Zgodovina cene Trading Payment, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.07187
$ 0.07187$ 0.07187
24H Nizka
$ 0.07384
$ 0.07384$ 0.07384
24H Visoka
$ 0.07187
$ 0.07187$ 0.07187
$ 0.07384
$ 0.07384$ 0.07384
--
----
--
----
-0.16%
-0.54%
-19.02%
-19.02%
Zgodovina cen Trading Payment (TPTU) v USD
Sledite spremembam cen Trading Payment za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0004031
-0.54%
30 dni
$ -0.67411
-90.25%
60 dni
$ -1.08911
-93.73%
90 dni
$ -1.03811
-93.44%
Današnja sprememba cene Trading Payment
Danes je TPTU zabeležil spremembo $ -0.0004031 (-0.54%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Trading Payment
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.67411 (-90.25%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Trading Payment
Če pogled razširimo na 60 dni, se je TPTU spremenil za $ -1.08911 (-93.73%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Trading Payment
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -1.03811 (-93.44%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Trading Payment (TPTU) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Trading Payment
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Trading Payment, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Trading Payment?
Trading Payment (TPTU) prices are influenced by several key factors:
Supply and demand dynamics drive core price movements. Market sentiment and investor confidence significantly impact trading volume and price volatility.
Regulatory developments and government policies toward cryptocurrencies affect adoption rates. Technological updates, partnerships, and platform improvements influence utility value.
Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin price movements create correlation effects. Trading volume on exchanges determines liquidity levels.
Media coverage and social media sentiment shape public perception. Macroeconomic factors like inflation and interest rates impact risk appetite for digital assets.
Competition from similar payment tokens affects market positioning.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Trading Payment?
People want to know Trading Payment (TPTU) price today for several key reasons: making informed investment decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Real-time pricing helps traders capitalize on market opportunities, track profits/losses, and execute strategic moves in the volatile crypto market.
Napoved cene za kriptovaluto Trading Payment
Napoved cene Trading Payment (TPTU) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TPTU v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Trading Payment (TPTU) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Trading Payment lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Trading Payment v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TPTU za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Trading Payment.
O Trading Payment
TPTU is a digital asset that operates on a decentralized network, with its primary function being to facilitate transactions within its ecosystem. It is designed to provide a secure and efficient method of transferring value, utilizing blockchain technology to ensure transparency and immutability of transactions. TPTU's consensus mechanism is based on proof-of-stake, a model that is generally considered to be more energy-efficient than the traditional proof-of-work system. The supply of TPTU is regulated through a predetermined issuance model, which aims to maintain a balanced economy within the network. Typical uses of TPTU include payments for services within its ecosystem, as well as participation in governance decisions, reflecting its dual role as both a currency and a governance token.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Trading Payment
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Trading Payment? Nakup TPTU je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Trading Payment. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Trading Payment (TPTU).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Trading Payment bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Trading Payment
Z lastništvom kriptovalute Trading Payment se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Trading Payment (TPTU) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Trading and Payment Token (TPT) —TPT is the trading and payment token of the Ultima Chain network. It allows you to activate automated trading, participate in the product ecosystem, and receive Energy Tokens for working with the blockchain. TPT tokes allow to user freeze it and for freezing receive a return transaction with UENERGY tokens. UENERGY tokens are used for paying network fee instead ENERGY resource in ULTIMA blockchain.
Trading Payment Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Trading Payment razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Trading Payment
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Trading Payment?
Če bi kriptovaluta Trading Payment rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Trading Payment.
Koliko je kriptovaluta Trading Payment vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Trading Payment je $ 0.07289. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Trading Payment še vedno dobra naložba?
Trading Payment ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TPTU, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Trading Payment?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Trading Payment v vrednosti $ 73.00K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Trading Payment?
Cena kriptovalute TPTU se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Trading Payment v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TPTU.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Trading Payment?
Na ceno TPTU vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,585
+1.77%
ETH
3,464.35
+5.06%
SOL
162.21
+4.37%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1061
+1.22%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za TPTU na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par TPTU/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Trading Payment gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Trading Payment letos rasla?
Cena kriptovalute Trading Payment bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Trading Payment (TPTU).
Pomembne panožne novosti Trading Payment (TPTU)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.