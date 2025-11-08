BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Trading Payment v živo je 0.07289 USD. Tržna kapitalizacija TPTU je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TPTU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Trading Payment v živo je 0.07289 USD. Tržna kapitalizacija TPTU je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TPTU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o TPTU

Informacije o ceni TPTU

Kaj je TPTU

Uradna spletna stran TPTU

Tokenomika TPTU

Napoved cen TPTU

Zgodovina TPTU

TPTU Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute TPTU v fiat

Spot TPTU

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Trading Payment Logotip

Cena Trading Payment(TPTU)

Cena 1 TPTU v USD v živo:

$0.07289
$0.07289$0.07289
-0.55%1D
USD
Trading Payment (TPTU) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:33:30 (UTC+8)

Današnja cena Trading Payment

Današnja cena kriptovalute Trading Payment (TPTU) v živo je $ 0.07289, s spremembo 0.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TPTU v USD je $ 0.07289 na TPTU.

Kriptovaluta Trading Payment je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TPTU. V zadnjih 24 urah se je TPTU trgovalo med $ 0.07187 (najnižje) in $ 0.07384 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TPTU premaknil -0.16% v zadnji uri in -19.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 73.00K.

Tržne informacije Trading Payment (TPTU)

--
----

$ 73.00K
$ 73.00K$ 73.00K

$ 437.34K
$ 437.34K$ 437.34K

--
----

6,000,000
6,000,000 6,000,000

SMART

Trenutna tržna kapitalizacija Trading Payment je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 73.00K. Obstoječa ponudba TPTU je --, skupna ponudba pa znaša 6000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 437.34K.

Zgodovina cene Trading Payment, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.07187
$ 0.07187$ 0.07187
24H Nizka
$ 0.07384
$ 0.07384$ 0.07384
24H Visoka

$ 0.07187
$ 0.07187$ 0.07187

$ 0.07384
$ 0.07384$ 0.07384

--
----

--
----

-0.16%

-0.54%

-19.02%

-19.02%

Zgodovina cen Trading Payment (TPTU) v USD

Sledite spremembam cen Trading Payment za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0004031-0.54%
30 dni$ -0.67411-90.25%
60 dni$ -1.08911-93.73%
90 dni$ -1.03811-93.44%
Današnja sprememba cene Trading Payment

Danes je TPTU zabeležil spremembo $ -0.0004031 (-0.54%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Trading Payment

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.67411 (-90.25%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Trading Payment

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TPTU spremenil za $ -1.08911 (-93.73%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Trading Payment

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -1.03811 (-93.44%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Trading Payment (TPTU) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Trading Payment.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Trading Payment

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Trading Payment, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Trading Payment?

Trading Payment (TPTU) prices are influenced by several key factors:

Supply and demand dynamics drive core price movements. Market sentiment and investor confidence significantly impact trading volume and price volatility.

Regulatory developments and government policies toward cryptocurrencies affect adoption rates. Technological updates, partnerships, and platform improvements influence utility value.

Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin price movements create correlation effects. Trading volume on exchanges determines liquidity levels.

Media coverage and social media sentiment shape public perception. Macroeconomic factors like inflation and interest rates impact risk appetite for digital assets.

Competition from similar payment tokens affects market positioning.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Trading Payment?

People want to know Trading Payment (TPTU) price today for several key reasons: making informed investment decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Real-time pricing helps traders capitalize on market opportunities, track profits/losses, and execute strategic moves in the volatile crypto market.

Napoved cene za kriptovaluto Trading Payment

Napoved cene Trading Payment (TPTU) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TPTU v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Trading Payment (TPTU) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Trading Payment lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Trading Payment v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TPTU za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Trading Payment.

O Trading Payment

TPTU is a digital asset that operates on a decentralized network, with its primary function being to facilitate transactions within its ecosystem. It is designed to provide a secure and efficient method of transferring value, utilizing blockchain technology to ensure transparency and immutability of transactions. TPTU's consensus mechanism is based on proof-of-stake, a model that is generally considered to be more energy-efficient than the traditional proof-of-work system. The supply of TPTU is regulated through a predetermined issuance model, which aims to maintain a balanced economy within the network. Typical uses of TPTU include payments for services within its ecosystem, as well as participation in governance decisions, reflecting its dual role as both a currency and a governance token.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Trading Payment

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Trading Payment? Nakup TPTU je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Trading Payment. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Trading Payment (TPTU).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Trading Payment bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Trading Payment (TPTU)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Trading Payment

Z lastništvom kriptovalute Trading Payment se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Trading Payment (TPTU) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Trading Payment (TPTU)

Trading and Payment Token (TPT) —TPT is the trading and payment token of the Ultima Chain network. It allows you to activate automated trading, participate in the product ecosystem, and receive Energy Tokens for working with the blockchain. TPT tokes allow to user freeze it and for freezing receive a return transaction with UENERGY tokens. UENERGY tokens are used for paying network fee instead ENERGY resource in ULTIMA blockchain.

Trading Payment Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Trading Payment razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Trading Payment spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Trading Payment

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Trading Payment?
Če bi kriptovaluta Trading Payment rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Trading Payment.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:33:30 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Trading Payment (TPTU)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Trading Payment

TPTU USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na TPTU z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami TPTU USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Trading Payment (TPTU) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Trading Payment v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
TPTU/USDT
$0.07289
$0.07289$0.07289
-0.54%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$3.1582
$3.1582$3.1582

+6,216.40%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004219
$0.00004219$0.00004219

+743.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000020300
$0.000020300$0.000020300

+238.33%

Flux

Flux

FLUX

$0.23108
$0.23108$0.23108

+111.36%

0G

0G

0G

$1.517
$1.517$1.517

+45.30%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz TPTU v USD

Znesek

TPTU
TPTU
USD
USD

1 TPTU = 0.07289 USD