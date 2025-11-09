Na podlagi vaše napovedi bi lahko Trading Payment zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.07298.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Trading Payment zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.076629.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena TPTU za leto 2027 $ 0.080460 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena TPTU za leto 2028 $ 0.084483 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TPTU v letu 2029 $ 0.088707 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TPTU v letu 2030 $ 0.093143 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Trading Payment lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.151720.

Leta 2050 bi se cena Trading Payment lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.247136.