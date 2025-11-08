BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute iShares 20 Year ETF v živo je 91.63 USD. Tržna kapitalizacija TLTON je 20,692,130.3302050722 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TLTON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute iShares 20 Year ETF v živo je 91.63 USD. Tržna kapitalizacija TLTON je 20,692,130.3302050722 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TLTON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o TLTON

Informacije o ceni TLTON

Kaj je TLTON

Uradna spletna stran TLTON

Tokenomika TLTON

Napoved cen TLTON

Zgodovina TLTON

TLTON Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute TLTON v fiat

Spot TLTON

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

iShares 20 Year ETF Logotip

Cena iShares 20 Year ETF(TLTON)

Cena 1 TLTON v USD v živo:

$91.63
$91.63$91.63
+0.74%1D
USD
iShares 20 Year ETF (TLTON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:58:28 (UTC+8)

Današnja cena iShares 20 Year ETF

Današnja cena kriptovalute iShares 20 Year ETF (TLTON) v živo je $ 91.63, s spremembo 0.74 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TLTON v USD je $ 91.63 na TLTON.

Kriptovaluta iShares 20 Year ETF je trenutno na #804. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20.69M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 225.82K TLTON. V zadnjih 24 urah se je TLTON trgovalo med $ 87.64 (najnižje) in $ 92 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 95.25413241837782, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 86.39533703543214.

V kratkoročni uspešnosti se je TLTON premaknil +0.61% v zadnji uri in +0.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 64.03K.

Tržne informacije iShares 20 Year ETF (TLTON)

No.804

$ 20.69M
$ 20.69M$ 20.69M

$ 64.03K
$ 64.03K$ 64.03K

$ 20.69M
$ 20.69M$ 20.69M

225.82K
225.82K 225.82K

225,822.65993894
225,822.65993894 225,822.65993894

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija iShares 20 Year ETF je $ 20.69M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 64.03K. Obstoječa ponudba TLTON je 225.82K, skupna ponudba pa znaša 225822.65993894. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.69M.

Zgodovina cene iShares 20 Year ETF, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 87.64
$ 87.64$ 87.64
24H Nizka
$ 92
$ 92$ 92
24H Visoka

$ 87.64
$ 87.64$ 87.64

$ 92
$ 92$ 92

$ 95.25413241837782
$ 95.25413241837782$ 95.25413241837782

$ 86.39533703543214
$ 86.39533703543214$ 86.39533703543214

+0.61%

+0.74%

+0.02%

+0.02%

Zgodovina cen iShares 20 Year ETF (TLTON) v USD

Sledite spremembam cen iShares 20 Year ETF za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.6731+0.74%
30 dni$ +1.42+1.57%
60 dni$ +31.63+52.71%
90 dni$ +31.63+52.71%
Današnja sprememba cene iShares 20 Year ETF

Danes je TLTON zabeležil spremembo $ +0.6731 (+0.74%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene iShares 20 Year ETF

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +1.42 (+1.57%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene iShares 20 Year ETF

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TLTON spremenil za $ +31.63 (+52.71%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene iShares 20 Year ETF

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +31.63 (+52.71%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen iShares 20 Year ETF (TLTON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen iShares 20 Year ETF.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto iShares 20 Year ETF

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute iShares 20 Year ETF, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute iShares 20 Year ETF?

Several key factors influence iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) prices:

1. Interest rates - Rising rates decrease bond prices, falling rates increase them
2. Federal Reserve policy - Rate decisions and quantitative easing programs
3. Inflation expectations - Higher inflation erodes bond value
4. Economic growth - Strong economy may reduce demand for safe-haven bonds
5. Credit risk perception - Flight to quality during uncertainty boosts demand
6. Duration risk - Long-term bonds are more sensitive to rate changes

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute iShares 20 Year ETF?

People want to know iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) price today for several key reasons:

Investment decisions: Traders and investors need current pricing to buy, sell, or hold positions in long-term government bonds.

Portfolio management: TLT serves as a hedge against stock market volatility and economic uncertainty.

Interest rate speculation: The ETF's price inversely correlates with interest rates, making it valuable for rate predictions.

Risk assessment: Long-term bond prices help gauge market sentiment about inflation and Federal Reserve policy.

Diversification strategy: Many use TLT to balance equity-heavy portfolios with fixed-income exposure.

Economic indicators: Bond prices reflect broader economic health and future expectations.

Real-time trading: Active traders need up-to-the-minute pricing for technical analysis and timing decisions.

Napoved cene za kriptovaluto iShares 20 Year ETF

Napoved cene iShares 20 Year ETF (TLTON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TLTON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen iShares 20 Year ETF (TLTON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena iShares 20 Year ETF lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute iShares 20 Year ETF v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TLTON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute iShares 20 Year ETF.

O iShares 20 Year ETF

TLTON is a digital asset designed to function as a medium of exchange that uses cryptography to secure transactions, control the creation of additional units, and verify the transfer of assets. It operates on a decentralized platform that enables peer-to-peer transactions to occur directly between users without the need for an intermediary. TLTON's primary purpose is to provide a secure, efficient, and cost-effective way of transferring value over the internet. It uses a consensus mechanism known as Proof-of-Stake (PoS) to validate transactions and create new blocks on the blockchain. This mechanism also ensures the security and integrity of the network. TLTON's supply model is fixed, meaning there is a predetermined amount of coins that will ever be in circulation.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto iShares 20 Year ETF

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto iShares 20 Year ETF? Nakup TLTON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute iShares 20 Year ETF. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute iShares 20 Year ETF (TLTON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 225.82K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in iShares 20 Year ETF bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu iShares 20 Year ETF (TLTON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto iShares 20 Year ETF

Z lastništvom kriptovalute iShares 20 Year ETF se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup iShares 20 Year ETF (TLTON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je iShares 20 Year ETF (TLTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares 20 Year ETF Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje iShares 20 Year ETF razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna iShares 20 Year ETF spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o iShares 20 Year ETF

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta iShares 20 Year ETF?
Če bi kriptovaluta iShares 20 Year ETF rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute iShares 20 Year ETF.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:58:28 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti iShares 20 Year ETF (TLTON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti iShares 20 Year ETF

TLTON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na TLTON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami TLTON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte iShares 20 Year ETF (TLTON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute iShares 20 Year ETF v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
TLTON/USDT
$91.63
$91.63$91.63
+0.70%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.3982
$2.3982$2.3982

+4,696.40%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004323
$0.00004323$0.00004323

+764.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016700
$0.000016700$0.000016700

+178.33%

Flux

Flux

FLUX

$0.22491
$0.22491$0.22491

+105.71%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000002762
$0.000000002762$0.000000002762

+78.19%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz TLTON v USD

Znesek

TLTON
TLTON
USD
USD

1 TLTON = 91.63 USD