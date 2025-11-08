Današnja cena kriptovalute iShares 20 Year ETF v živo je 91.63 USD. Tržna kapitalizacija TLTON je 20,692,130.3302050722 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TLTON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute iShares 20 Year ETF v živo je 91.63 USD. Tržna kapitalizacija TLTON je 20,692,130.3302050722 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TLTON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute iShares 20 Year ETF (TLTON) v živo je $ 91.63, s spremembo 0.74 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TLTON v USD je $ 91.63 na TLTON.
Kriptovaluta iShares 20 Year ETF je trenutno na #804. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20.69M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 225.82K TLTON. V zadnjih 24 urah se je TLTON trgovalo med $ 87.64 (najnižje) in $ 92 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 95.25413241837782, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 86.39533703543214.
V kratkoročni uspešnosti se je TLTON premaknil +0.61% v zadnji uri in +0.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 64.03K.
Tržne informacije iShares 20 Year ETF (TLTON)
Trenutna tržna kapitalizacija iShares 20 Year ETF je $ 20.69M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 64.03K. Obstoječa ponudba TLTON je 225.82K, skupna ponudba pa znaša 225822.65993894. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.69M.
Zgodovina cene iShares 20 Year ETF, USD
Zgodovina cen iShares 20 Year ETF (TLTON) v USD
Sledite spremembam cen iShares 20 Year ETF za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.6731
+0.74%
30 dni
$ +1.42
+1.57%
60 dni
$ +31.63
+52.71%
90 dni
$ +31.63
+52.71%
Današnja sprememba cene iShares 20 Year ETF
Danes je TLTON zabeležil spremembo $ +0.6731 (+0.74%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene iShares 20 Year ETF
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +1.42 (+1.57%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene iShares 20 Year ETF
Če pogled razširimo na 60 dni, se je TLTON spremenil za $ +31.63 (+52.71%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene iShares 20 Year ETF
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +31.63 (+52.71%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen iShares 20 Year ETF (TLTON) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto iShares 20 Year ETF
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute iShares 20 Year ETF, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute iShares 20 Year ETF?
Several key factors influence iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) prices:
1. Interest rates - Rising rates decrease bond prices, falling rates increase them 2. Federal Reserve policy - Rate decisions and quantitative easing programs 3. Inflation expectations - Higher inflation erodes bond value 4. Economic growth - Strong economy may reduce demand for safe-haven bonds 5. Credit risk perception - Flight to quality during uncertainty boosts demand 6. Duration risk - Long-term bonds are more sensitive to rate changes
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute iShares 20 Year ETF?
People want to know iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) price today for several key reasons:
Investment decisions: Traders and investors need current pricing to buy, sell, or hold positions in long-term government bonds.
Portfolio management: TLT serves as a hedge against stock market volatility and economic uncertainty.
Interest rate speculation: The ETF's price inversely correlates with interest rates, making it valuable for rate predictions.
Risk assessment: Long-term bond prices help gauge market sentiment about inflation and Federal Reserve policy.
Diversification strategy: Many use TLT to balance equity-heavy portfolios with fixed-income exposure.
Economic indicators: Bond prices reflect broader economic health and future expectations.
Real-time trading: Active traders need up-to-the-minute pricing for technical analysis and timing decisions.
Napoved cene za kriptovaluto iShares 20 Year ETF
Napoved cene iShares 20 Year ETF (TLTON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TLTON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen iShares 20 Year ETF (TLTON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena iShares 20 Year ETF lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
O iShares 20 Year ETF
TLTON is a digital asset designed to function as a medium of exchange that uses cryptography to secure transactions, control the creation of additional units, and verify the transfer of assets. It operates on a decentralized platform that enables peer-to-peer transactions to occur directly between users without the need for an intermediary. TLTON's primary purpose is to provide a secure, efficient, and cost-effective way of transferring value over the internet. It uses a consensus mechanism known as Proof-of-Stake (PoS) to validate transactions and create new blocks on the blockchain. This mechanism also ensures the security and integrity of the network. TLTON's supply model is fixed, meaning there is a predetermined amount of coins that will ever be in circulation.
TLTON is a digital asset designed to function as a medium of exchange that uses cryptography to secure transactions, control the creation of additional units, and verify the transfer of assets. It operates on a decentralized platform that enables peer-to-peer transactions to occur directly between users without the need for an intermediary. TLTON's primary purpose is to provide a secure, efficient, and cost-effective way of transferring value over the internet. It uses a consensus mechanism known as Proof-of-Stake (PoS) to validate transactions and create new blocks on the blockchain. This mechanism also ensures the security and integrity of the network. TLTON's supply model is fixed, meaning there is a predetermined amount of coins that will ever be in circulation.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto iShares 20 Year ETF
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto iShares 20 Year ETF? Nakup TLTON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute iShares 20 Year ETF. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute iShares 20 Year ETF (TLTON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 225.82K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in iShares 20 Year ETF bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto iShares 20 Year ETF
Z lastništvom kriptovalute iShares 20 Year ETF se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup iShares 20 Year ETF (TLTON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o iShares 20 Year ETF
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta iShares 20 Year ETF?
Če bi kriptovaluta iShares 20 Year ETF rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute iShares 20 Year ETF.
Koliko je kriptovaluta iShares 20 Year ETF vredna danes?
Današnja cena kriptovalute iShares 20 Year ETF je $ 91.63. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta iShares 20 Year ETF še vedno dobra naložba?
iShares 20 Year ETF ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TLTON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto iShares 20 Year ETF?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto iShares 20 Year ETF v vrednosti $ 64.03K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute iShares 20 Year ETF?
Cena kriptovalute TLTON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute iShares 20 Year ETF v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TLTON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute iShares 20 Year ETF?
Na ceno TLTON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,497.4
+1.68%
ETH
3,457.32
+4.84%
SOL
161.71
+4.05%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1235
+2.81%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za TLTON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par TLTON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute iShares 20 Year ETF gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute iShares 20 Year ETF letos rasla?
Cena kriptovalute iShares 20 Year ETF bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute iShares 20 Year ETF (TLTON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:58:28 (UTC+8)
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.