Današnja cena iShares 20 Year ETF

Današnja cena kriptovalute iShares 20 Year ETF (TLTON) v živo je $ 91.63, s spremembo 0.74 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TLTON v USD je $ 91.63 na TLTON.

Kriptovaluta iShares 20 Year ETF je trenutno na #804. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20.69M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 225.82K TLTON. V zadnjih 24 urah se je TLTON trgovalo med $ 87.64 (najnižje) in $ 92 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 95.25413241837782, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 86.39533703543214.

V kratkoročni uspešnosti se je TLTON premaknil +0.61% v zadnji uri in +0.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 64.03K.

Tržne informacije iShares 20 Year ETF (TLTON)

Uvrstitev No.804 Tržna kapitalizacija $ 20.69M$ 20.69M $ 20.69M Volumen (24H) $ 64.03K$ 64.03K $ 64.03K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 20.69M$ 20.69M $ 20.69M Zaloga v obtoku 225.82K 225.82K 225.82K Skupna ponudba 225,822.65993894 225,822.65993894 225,822.65993894 Javna veriga blokov ETH

