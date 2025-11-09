Na podlagi vaše napovedi bi lahko IShares 20 Year ETF zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 90.54.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko IShares 20 Year ETF zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 95.0670.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena TLTON za leto 2027 $ 99.8203 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena TLTON za leto 2028 $ 104.8113 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TLTON v letu 2029 $ 110.0519 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TLTON v letu 2030 $ 115.5545 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena IShares 20 Year ETF lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 188.2261.

Leta 2050 bi se cena IShares 20 Year ETF lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 306.6005.