Tokenomika TrustFi (TFI)

Odkrijte ključne vpoglede v TrustFi (TFI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:45:25 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen TrustFi (TFI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za TrustFi (TFI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 100.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 416.00K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.077
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.003460539424845002
Trenutna cena:
$ 0.00416
Informacije o TrustFi (TFI)

TrustFi Network is a decentralized BaaS solution for DeFi market based on multichain environment. A complete set of product portfolios developed by TrustFi, including IDO General Protocol (named TrustFi Alpha), Decentralized Staking Contract (named TrustFi Beta) and Providing Liquidity Mining model (“PLM”), which is an important supplement to the DeFi infrastructure built on Web 3.0.

Uradna spletna stran:
https://trustfi.org/
Bela knjiga:
https://docs.trustfi.org/
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x7565ab68d3f9dadff127f864103c8c706cf28235

Tokenomika TrustFi (TFI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike TrustFi (TFI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov TFI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TFI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TFI, raziščite ceno žetona TFI v živo!

Kako kupiti TFI

Želite v svoj portfelj dodati TrustFi (TFI)? MEXC podpira različne načine nakupa TFI, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen TrustFi (TFI)

Analiza zgodovine cen TFI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene TFI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TFI? Naša stran za napovedovanje cen TFI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

