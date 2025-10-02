Odkrijte ključne vpoglede v Threshold (T), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Threshold (T), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Zdaj, ko razumete tokenomiko T, raziščite ceno žetona T v živo !

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov T, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Threshold (T) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Zgodovina cen Threshold (T) Analiza zgodovine cen T pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende. Raziščite zgodovino cen T zdaj!