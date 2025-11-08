Današnja cena kriptovalute Switchboard v živo je 0.06878 USD. Tržna kapitalizacija SWTCH je 11,803,086.33494 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SWTCH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Switchboard v živo je 0.06878 USD. Tržna kapitalizacija SWTCH je 11,803,086.33494 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SWTCH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Switchboard (SWTCH) v živo je $ 0.06878, s spremembo 3.52 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SWTCH v USD je $ 0.06878 na SWTCH.
Kriptovaluta Switchboard je trenutno na #1051. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11.80M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 171.61M SWTCH. V zadnjih 24 urah se je SWTCH trgovalo med $ 0.06563 (najnižje) in $ 0.07019 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.20357481128794683, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.051817999385382896.
V kratkoročni uspešnosti se je SWTCH premaknil -0.28% v zadnji uri in -21.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 62.29K.
Tržne informacije Switchboard (SWTCH)
No.1051
$ 11.80M
$ 62.29K
$ 68.78M
171.61M
1,000,000,000
1,000,000,000
17.16%
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Switchboard je $ 11.80M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 62.29K. Obstoječa ponudba SWTCH je 171.61M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 68.78M.
Zgodovina cene Switchboard, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.06563
24H Nizka
$ 0.07019
24H Visoka
$ 0.06563
$ 0.07019
$ 0.20357481128794683
$ 0.051817999385382896
-0.28%
+3.52%
-21.67%
-21.67%
Zgodovina cen Switchboard (SWTCH) v USD
Sledite spremembam cen Switchboard za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0023387
+3.52%
30 dni
$ -0.04023
-36.91%
60 dni
$ -0.08622
-55.63%
90 dni
$ +0.02878
+71.95%
Današnja sprememba cene Switchboard
Danes je SWTCH zabeležil spremembo $ +0.0023387 (+3.52%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Switchboard
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.04023 (-36.91%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Switchboard
Če pogled razširimo na 60 dni, se je SWTCH spremenil za $ -0.08622 (-55.63%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Switchboard
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.02878 (+71.95%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Switchboard (SWTCH) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Switchboard
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Switchboard, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Switchboard?
Several key factors influence Switchboard (SWTCH) token prices:
1. Market Sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence affect SWTCH pricing 2. Utility Demand - Usage of Switchboard's oracle services drives token demand for network fees 3. Network Adoption - More DeFi protocols integrating Switchboard increases token utility 4. Competition - Performance against other oracle solutions like Chainlink impacts valuation 5. Token Supply - Staking rewards, token burns, and circulating supply changes 6. Partnership Announcements - New integrations with major blockchain projects 7. Technical Developments - Protocol upgrades and new feature releases 8. Regulatory News - Crypto regulations affecting oracle tokens 9. Trading Volume - Liquidity and exchange activity levels 10. Solana Ecosystem Health - Since SWTCH operates primarily on Solana, that blockchain's performance matters
Like most altcoins, SWTCH prices are highly volatile and influenced by both fundamental project developments and broader cryptocurrency market cycles.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Switchboard?
People want to know Switchboard (SWTCH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, assessing market trends, and timing buy/sell orders. Active traders monitor daily price movements to capitalize on volatility and maximize profits or minimize losses.
Napoved cene za kriptovaluto Switchboard
Napoved cene Switchboard (SWTCH) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SWTCH v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Switchboard (SWTCH) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Switchboard lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Switchboard v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SWTCH za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Switchboard.
O Switchboard
SWTCH is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate the seamless exchange of value between different blockchain networks, acting as a bridge for interoperability. The asset utilizes a consensus mechanism, although the specifics of this mechanism are not widely known. SWTCH's primary role is to enable users to switch between different cryptocurrencies without the need for a centralized exchange, thereby enhancing the efficiency and flexibility of transactions within the crypto ecosystem. This functionality positions SWTCH as a key player in the ongoing development of decentralized finance (DeFi) and cross-chain transactions.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Switchboard
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Switchboard? Nakup SWTCH je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Switchboard. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Switchboard (SWTCH).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 171.61M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Switchboard bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Switchboard
Z lastništvom kriptovalute Switchboard se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Switchboard
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Switchboard?
Če bi kriptovaluta Switchboard rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Switchboard.
Koliko je kriptovaluta Switchboard vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Switchboard je $ 0.06878. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Switchboard še vedno dobra naložba?
Switchboard ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v SWTCH, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Switchboard?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Switchboard v vrednosti $ 62.29K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Switchboard?
Cena kriptovalute SWTCH se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Switchboard v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena SWTCH.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Switchboard?
Na ceno SWTCH vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,376.54
+1.56%
ETH
3,438.1
+4.26%
SOL
160.85
+3.50%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1024
+0.88%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za SWTCH na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par SWTCH/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Switchboard gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Switchboard letos rasla?
Cena kriptovalute Switchboard bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Switchboard (SWTCH).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:14:38 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.