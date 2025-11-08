Današnja cena Switchboard

Današnja cena kriptovalute Switchboard (SWTCH) v živo je $ 0.06878, s spremembo 3.52 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SWTCH v USD je $ 0.06878 na SWTCH.

Kriptovaluta Switchboard je trenutno na #1051. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11.80M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 171.61M SWTCH. V zadnjih 24 urah se je SWTCH trgovalo med $ 0.06563 (najnižje) in $ 0.07019 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.20357481128794683, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.051817999385382896.

V kratkoročni uspešnosti se je SWTCH premaknil -0.28% v zadnji uri in -21.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 62.29K.

Tržne informacije Switchboard (SWTCH)

Uvrstitev No.1051 Tržna kapitalizacija $ 11.80M$ 11.80M $ 11.80M Volumen (24H) $ 62.29K$ 62.29K $ 62.29K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 68.78M$ 68.78M $ 68.78M Zaloga v obtoku 171.61M 171.61M 171.61M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 17.16% Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Switchboard je $ 11.80M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 62.29K. Obstoječa ponudba SWTCH je 171.61M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 68.78M.