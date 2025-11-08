BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Switchboard v živo je 0.06878 USD. Tržna kapitalizacija SWTCH je 11,803,086.33494 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SWTCH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Switchboard(SWTCH)

Cena 1 SWTCH v USD v živo:

$0.06878
+3.52%1D
Switchboard (SWTCH) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:14:38 (UTC+8)

Današnja cena Switchboard

Današnja cena kriptovalute Switchboard (SWTCH) v živo je $ 0.06878, s spremembo 3.52 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SWTCH v USD je $ 0.06878 na SWTCH.

Kriptovaluta Switchboard je trenutno na #1051. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11.80M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 171.61M SWTCH. V zadnjih 24 urah se je SWTCH trgovalo med $ 0.06563 (najnižje) in $ 0.07019 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.20357481128794683, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.051817999385382896.

V kratkoročni uspešnosti se je SWTCH premaknil -0.28% v zadnji uri in -21.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 62.29K.

Tržne informacije Switchboard (SWTCH)

No.1051

$ 11.80M
$ 62.29K
$ 68.78M
171.61M
1,000,000,000
1,000,000,000
17.16%

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Switchboard je $ 11.80M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 62.29K. Obstoječa ponudba SWTCH je 171.61M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 68.78M.

Zgodovina cene Switchboard, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.06563
24H Nizka
$ 0.07019
24H Visoka

$ 0.06563
$ 0.07019
$ 0.20357481128794683
$ 0.051817999385382896
-0.28%

+3.52%

-21.67%

-21.67%

Zgodovina cen Switchboard (SWTCH) v USD

Sledite spremembam cen Switchboard za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0023387+3.52%
30 dni$ -0.04023-36.91%
60 dni$ -0.08622-55.63%
90 dni$ +0.02878+71.95%
Današnja sprememba cene Switchboard

Danes je SWTCH zabeležil spremembo $ +0.0023387 (+3.52%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Switchboard

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.04023 (-36.91%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Switchboard

Če pogled razširimo na 60 dni, se je SWTCH spremenil za $ -0.08622 (-55.63%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Switchboard

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.02878 (+71.95%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Switchboard (SWTCH) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Switchboard.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Switchboard

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Switchboard, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Switchboard?

Several key factors influence Switchboard (SWTCH) token prices:

1. Market Sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence affect SWTCH pricing
2. Utility Demand - Usage of Switchboard's oracle services drives token demand for network fees
3. Network Adoption - More DeFi protocols integrating Switchboard increases token utility
4. Competition - Performance against other oracle solutions like Chainlink impacts valuation
5. Token Supply - Staking rewards, token burns, and circulating supply changes
6. Partnership Announcements - New integrations with major blockchain projects
7. Technical Developments - Protocol upgrades and new feature releases
8. Regulatory News - Crypto regulations affecting oracle tokens
9. Trading Volume - Liquidity and exchange activity levels
10. Solana Ecosystem Health - Since SWTCH operates primarily on Solana, that blockchain's performance matters

Like most altcoins, SWTCH prices are highly volatile and influenced by both fundamental project developments and broader cryptocurrency market cycles.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Switchboard?

People want to know Switchboard (SWTCH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, assessing market trends, and timing buy/sell orders. Active traders monitor daily price movements to capitalize on volatility and maximize profits or minimize losses.

Napoved cene za kriptovaluto Switchboard

Napoved cene Switchboard (SWTCH) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SWTCH v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Switchboard (SWTCH) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Switchboard lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Switchboard v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SWTCH za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Switchboard.

O Switchboard

SWTCH is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate the seamless exchange of value between different blockchain networks, acting as a bridge for interoperability. The asset utilizes a consensus mechanism, although the specifics of this mechanism are not widely known. SWTCH's primary role is to enable users to switch between different cryptocurrencies without the need for a centralized exchange, thereby enhancing the efficiency and flexibility of transactions within the crypto ecosystem. This functionality positions SWTCH as a key player in the ongoing development of decentralized finance (DeFi) and cross-chain transactions.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Switchboard

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Switchboard? Nakup SWTCH je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Switchboard. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Switchboard (SWTCH).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 171.61M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Switchboard bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Switchboard (SWTCH)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Switchboard

Z lastništvom kriptovalute Switchboard se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Switchboard (SWTCH) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Switchboard (SWTCH)

Switchboard is the everything oracle, allowing users to permissionlessly create fast, customizable and verifiable data feeds for web3 & DeFi applications.

Switchboard Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Switchboard razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Switchboard spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Switchboard

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Switchboard?
Če bi kriptovaluta Switchboard rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Switchboard.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:14:38 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Switchboard (SWTCH)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Switchboard

SWTCH USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na SWTCH z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami SWTCH USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Switchboard (SWTCH) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Switchboard v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
SWTCH/USDT
$0.06878
$0.06878$0.06878
+3.56%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

