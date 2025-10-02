Tokenomika Smooth Love Potion (SLP)

Odkrijte ključne vpoglede v Smooth Love Potion (SLP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:32:36 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Smooth Love Potion (SLP)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Smooth Love Potion (SLP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 56.61M
Skupna ponudba:
$ 36.04B
Razpoložljivi obtok:
$ 36.04B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 56.61M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.41
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.001059406911044792
Trenutna cena:
$ 0.001571
Informacije o Smooth Love Potion (SLP)

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Uradna spletna stran:
https://axieinfinity.com/
Bela knjiga:
https://whitepaper.axieinfinity.com/gameplay/breeding
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/4hpngEp1v3CXpeKB81Gw4sv7YvwUVRKvY3SGag9ND8Q4

Tokenomika Smooth Love Potion (SLP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Smooth Love Potion (SLP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SLP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SLP.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SLP, raziščite ceno žetona SLP v živo!

Zgodovina cen Smooth Love Potion (SLP)

Analiza zgodovine cen SLP pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene SLP

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SLP? Naša stran za napovedovanje cen SLP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

