Današnja cena kriptovalute SatLayer v živo je 0.00744 USD. Tržna kapitalizacija SLAY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SLAY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute SatLayer v živo je 0.00744 USD. Tržna kapitalizacija SLAY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SLAY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute SatLayer (SLAY) v živo je $ 0.00744, s spremembo 4.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SLAY v USD je $ 0.00744 na SLAY.
Kriptovaluta SatLayer je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SLAY. V zadnjih 24 urah se je SLAY trgovalo med $ 0.00708 (najnižje) in $ 0.00749 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je SLAY premaknil -0.14% v zadnji uri in -35.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.45K.
Tržne informacije SatLayer (SLAY)
--
----
$ 57.45K
$ 57.45K$ 57.45K
$ 15.62M
$ 15.62M$ 15.62M
--
----
2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija SatLayer je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 57.45K. Obstoječa ponudba SLAY je --, skupna ponudba pa znaša 2100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 15.62M.
Zgodovina cene SatLayer, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00708
$ 0.00708$ 0.00708
24H Nizka
$ 0.00749
$ 0.00749$ 0.00749
24H Visoka
$ 0.00708
$ 0.00708$ 0.00708
$ 0.00749
$ 0.00749$ 0.00749
--
----
--
----
-0.14%
+4.42%
-35.08%
-35.08%
Zgodovina cen SatLayer (SLAY) v USD
Sledite spremembam cen SatLayer za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00031484
+4.42%
30 dni
$ -0.01641
-68.81%
60 dni
$ -0.01846
-71.28%
90 dni
$ -0.02756
-78.75%
Današnja sprememba cene SatLayer
Danes je SLAY zabeležil spremembo $ +0.00031484 (+4.42%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene SatLayer
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01641 (-68.81%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene SatLayer
Če pogled razširimo na 60 dni, se je SLAY spremenil za $ -0.01846 (-71.28%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene SatLayer
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.02756 (-78.75%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen SatLayer (SLAY) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto SatLayer
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute SatLayer, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute SatLayer?
Several key factors influence SatLayer (SLAY) token prices:
Adoption & Usage: Real-world utility and platform adoption drive demand and price appreciation.
Bitcoin Network Activity: As a Bitcoin-related project, BTC network developments affect SLAY.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute SatLayer?
People want to know SatLayer (SLAY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate gains/losses, and manage risk effectively.
Napoved cene za kriptovaluto SatLayer
Napoved cene SatLayer (SLAY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SLAY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen SatLayer (SLAY) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena SatLayer lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute SatLayer v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SLAY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute SatLayer.
O SatLayer
SLAY is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is designed to facilitate transactions and interactions within the gaming industry, particularly in the eSports sector. SLAY aims to provide a decentralized platform for gamers, developers, and stakeholders to engage in secure and transparent transactions, such as in-game purchases, betting, and player rewards. The asset operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. SLAY's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of the asset, which is intended to maintain its value. The primary use of SLAY is within its native ecosystem, but it also has potential for broader applications within the digital entertainment industry.
SLAY is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is designed to facilitate transactions and interactions within the gaming industry, particularly in the eSports sector. SLAY aims to provide a decentralized platform for gamers, developers, and stakeholders to engage in secure and transparent transactions, such as in-game purchases, betting, and player rewards. The asset operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. SLAY's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of the asset, which is intended to maintain its value. The primary use of SLAY is within its native ecosystem, but it also has potential for broader applications within the digital entertainment industry.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto SatLayer
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto SatLayer? Nakup SLAY je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute SatLayer. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute SatLayer (SLAY).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in SatLayer bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto SatLayer
Z lastništvom kriptovalute SatLayer se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
The new financial system, built on Bitcoin: SatLayer is the economic layer for Bitcoin, making the best asset now fully programmable. Bitcoin isn’t idle gold anymore. SatLayer leverages restaking primitives to evolve Bitcoin into an active reserve asset, anchoring secure, capital-efficient DeFi and RWA systems. As the Bitcoin restaking partner for Sui and Berachain — and the exclusive restaking partner of Babylon Labs—SatLayer collaborates with top revenue-generating projects to develop use cases like on-chain insurance and liquidity float, driving real and sustainable yield.
The new financial system, built on Bitcoin: SatLayer is the economic layer for Bitcoin, making the best asset now fully programmable. Bitcoin isn’t idle gold anymore. SatLayer leverages restaking primitives to evolve Bitcoin into an active reserve asset, anchoring secure, capital-efficient DeFi and RWA systems. As the Bitcoin restaking partner for Sui and Berachain — and the exclusive restaking partner of Babylon Labs—SatLayer collaborates with top revenue-generating projects to develop use cases like on-chain insurance and liquidity float, driving real and sustainable yield.
SatLayer Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje SatLayer razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o SatLayer
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta SatLayer?
Če bi kriptovaluta SatLayer rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute SatLayer.
Koliko je kriptovaluta SatLayer vredna danes?
Današnja cena kriptovalute SatLayer je $ 0.00744. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta SatLayer še vedno dobra naložba?
SatLayer ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v SLAY, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto SatLayer?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto SatLayer v vrednosti $ 57.45K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute SatLayer?
Cena kriptovalute SLAY se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute SatLayer v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena SLAY.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute SatLayer?
Na ceno SLAY vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,498.58
+1.68%
ETH
3,462.26
+4.99%
SOL
162.06
+4.27%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0953
+0.23%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za SLAY na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par SLAY/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute SatLayer gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute SatLayer letos rasla?
Cena kriptovalute SatLayer bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute SatLayer (SLAY).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:29:47 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti SatLayer (SLAY)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.