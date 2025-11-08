BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute SatLayer v živo je 0.00744 USD. Tržna kapitalizacija SLAY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SLAY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena SatLayer(SLAY)

SatLayer (SLAY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:29:47 (UTC+8)

Današnja cena SatLayer

Današnja cena kriptovalute SatLayer (SLAY) v živo je $ 0.00744, s spremembo 4.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SLAY v USD je $ 0.00744 na SLAY.

Kriptovaluta SatLayer je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SLAY. V zadnjih 24 urah se je SLAY trgovalo med $ 0.00708 (najnižje) in $ 0.00749 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je SLAY premaknil -0.14% v zadnji uri in -35.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.45K.

Tržne informacije SatLayer (SLAY)

Trenutna tržna kapitalizacija SatLayer je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 57.45K. Obstoječa ponudba SLAY je --, skupna ponudba pa znaša 2100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 15.62M.

Zgodovina cene SatLayer, USD

Zgodovina cen SatLayer (SLAY) v USD

Sledite spremembam cen SatLayer za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00031484+4.42%
30 dni$ -0.01641-68.81%
60 dni$ -0.01846-71.28%
90 dni$ -0.02756-78.75%
Današnja sprememba cene SatLayer

Danes je SLAY zabeležil spremembo $ +0.00031484 (+4.42%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene SatLayer

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01641 (-68.81%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene SatLayer

Če pogled razširimo na 60 dni, se je SLAY spremenil za $ -0.01846 (-71.28%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene SatLayer

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.02756 (-78.75%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen SatLayer (SLAY) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen SatLayer.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto SatLayer

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute SatLayer, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute SatLayer?

Several key factors influence SatLayer (SLAY) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact SLAY pricing.

Adoption & Usage: Real-world utility and platform adoption drive demand and price appreciation.

Bitcoin Network Activity: As a Bitcoin-related project, BTC network developments affect SLAY.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute SatLayer?

People want to know SatLayer (SLAY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate gains/losses, and manage risk effectively.

Napoved cene za kriptovaluto SatLayer

Napoved cene SatLayer (SLAY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SLAY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen SatLayer (SLAY) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena SatLayer lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute SatLayer v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SLAY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute SatLayer.

O SatLayer

SLAY is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is designed to facilitate transactions and interactions within the gaming industry, particularly in the eSports sector. SLAY aims to provide a decentralized platform for gamers, developers, and stakeholders to engage in secure and transparent transactions, such as in-game purchases, betting, and player rewards. The asset operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. SLAY's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of the asset, which is intended to maintain its value. The primary use of SLAY is within its native ecosystem, but it also has potential for broader applications within the digital entertainment industry.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto SatLayer

Kaj je SatLayer (SLAY)

The new financial system, built on Bitcoin: SatLayer is the economic layer for Bitcoin, making the best asset now fully programmable. Bitcoin isn’t idle gold anymore. SatLayer leverages restaking primitives to evolve Bitcoin into an active reserve asset, anchoring secure, capital-efficient DeFi and RWA systems. As the Bitcoin restaking partner for Sui and Berachain — and the exclusive restaking partner of Babylon Labs—SatLayer collaborates with top revenue-generating projects to develop use cases like on-chain insurance and liquidity float, driving real and sustainable yield.

SatLayer Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje SatLayer razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna SatLayer spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o SatLayer

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta SatLayer?
Če bi kriptovaluta SatLayer rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute SatLayer.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:29:47 (UTC+8)

