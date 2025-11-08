Današnja cena SatLayer

Današnja cena kriptovalute SatLayer (SLAY) v živo je $ 0.00744, s spremembo 4.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SLAY v USD je $ 0.00744 na SLAY.

Kriptovaluta SatLayer je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SLAY. V zadnjih 24 urah se je SLAY trgovalo med $ 0.00708 (najnižje) in $ 0.00749 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je SLAY premaknil -0.14% v zadnji uri in -35.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.45K.

Tržne informacije SatLayer (SLAY)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 57.45K$ 57.45K $ 57.45K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 15.62M$ 15.62M $ 15.62M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija SatLayer je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 57.45K. Obstoječa ponudba SLAY je --, skupna ponudba pa znaša 2100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 15.62M.