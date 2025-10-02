Tokenomika SHX (SHX)

Odkrijte ključne vpoglede v SHX (SHX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:31:22 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen SHX (SHX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SHX (SHX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 103.15M
Skupna ponudba:
$ 99.76B
Razpoložljivi obtok:
$ 5.79B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.78B
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.035555
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.017804
Informacije o SHX (SHX)

Stronghold is expanding payments ecosystem using the SHx token as a building block with real-world purpose. Our mission is to provide fast, secure, and accessible financial services for all.

Uradna spletna stran:
https://stronghold.co/shx
Bela knjiga:
https://docsend.com/view/dftxunt
Raziskovalec blokov:
https://stellar.expert/explorer/public/asset/SHX-GDSTRSHXHGJ7ZIVRBXEYE5Q74XUVCUSEKEBR7UCHEUUEK72N7I7KJ6JH

Tokenomika SHX (SHX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike SHX (SHX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SHX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SHX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SHX, raziščite ceno žetona SHX v živo!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

