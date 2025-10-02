Tokenomika Shiro Neko (SHIRO)

Odkrijte ključne vpoglede v Shiro Neko (SHIRO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:30:48 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Shiro Neko (SHIRO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Shiro Neko (SHIRO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.30M
Skupna ponudba:
$ 767.76T
Razpoložljivi obtok:
$ 501.29T
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.59M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0000009666
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000000000527740699
Trenutna cena:
$ 0.000000002588
Informacije o Shiro Neko (SHIRO)

Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.

Uradna spletna stran:
https://www.shironeko.gg/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xb0AC2b5a73da0e67A8e5489Ba922B3f8d582e058

Tokenomika Shiro Neko (SHIRO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Shiro Neko (SHIRO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SHIRO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SHIRO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SHIRO, raziščite ceno žetona SHIRO v živo!

Kako kupiti SHIRO

Želite v svoj portfelj dodati Shiro Neko (SHIRO)? MEXC podpira različne načine nakupa SHIRO, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Shiro Neko (SHIRO)

Analiza zgodovine cen SHIRO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene SHIRO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SHIRO? Naša stran za napovedovanje cen SHIRO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti