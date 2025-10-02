Tokenomika Shido (SHIDO)

Tokenomika Shido (SHIDO)

Odkrijte ključne vpoglede v Shido (SHIDO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:00:01 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Shido (SHIDO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Shido (SHIDO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 6.54M
$ 6.54M$ 6.54M
Skupna ponudba:
$ 18.00B
$ 18.00B$ 18.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 17.82B
$ 17.82B$ 17.82B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 6.61M
$ 6.61M$ 6.61M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.013
$ 0.013$ 0.013
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000009009665921584
$ 0.000009009665921584$ 0.000009009665921584
Trenutna cena:
$ 0.000367
$ 0.000367$ 0.000367

Informacije o Shido (SHIDO)

Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card.

Uradna spletna stran:
https://shido.io
Bela knjiga:
https://docs.shido.io
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xe2512A2f19F0388aD3D7A5263eaA82AcD564827b

Tokenomika Shido (SHIDO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Shido (SHIDO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SHIDO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SHIDO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SHIDO, raziščite ceno žetona SHIDO v živo!

Kako kupiti SHIDO

Želite v svoj portfelj dodati Shido (SHIDO)? MEXC podpira različne načine nakupa SHIDO, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Shido (SHIDO)

Analiza zgodovine cen SHIDO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene SHIDO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SHIDO? Naša stran za napovedovanje cen SHIDO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti