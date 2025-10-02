Tokenomika SAITAMA (SAITAMA)
Tokenomika in analiza cen SAITAMA (SAITAMA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SAITAMA (SAITAMA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o SAITAMA (SAITAMA)
Saitama is a community-driven token / platform that wants to develop solutions to educate the next generation of investors and make crypto simple and safe for everyone. According to its whitepaper, it focuses on Gen Z investors, 93% of whom feel confused or frustrated when it comes to finance. Saitama’s vision is to provide them with content that teaches how money works while they invest, thereby opening opportunities for wealth creation. To achieve that, Saitama plans to develop its own ecosystem, including a marketplace, a smart wallet, an NFT-based launchpad platform, and a multi-channel content platform.
Tokenomika SAITAMA (SAITAMA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SAITAMA (SAITAMA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SAITAMA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SAITAMA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SAITAMA, raziščite ceno žetona SAITAMA v živo!
Zgodovina cen SAITAMA (SAITAMA)
Analiza zgodovine cen SAITAMA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene SAITAMA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SAITAMA? Naša stran za napovedovanje cen SAITAMA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
