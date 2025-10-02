Odkrijte ključne vpoglede v SAITAMA (SAITAMA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SAITAMA (SAITAMA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Saitama is a community-driven token / platform that wants to develop solutions to educate the next generation of investors and make crypto simple and safe for everyone. According to its whitepaper, it focuses on Gen Z investors, 93% of whom feel confused or frustrated when it comes to finance. Saitama’s vision is to provide them with content that teaches how money works while they invest, thereby opening opportunities for wealth creation. To achieve that, Saitama plans to develop its own ecosystem, including a marketplace, a smart wallet, an NFT-based launchpad platform, and a multi-channel content platform.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SAITAMA, raziščite ceno žetona SAITAMA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SAITAMA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SAITAMA (SAITAMA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SAITAMA? Naša stran za napovedovanje cen SAITAMA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen SAITAMA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati SAITAMA (SAITAMA)? MEXC podpira različne načine nakupa SAITAMA, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.