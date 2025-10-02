Tokenomika RWA Inc. (RWAINC)

Odkrijte ključne vpoglede v RWA Inc. (RWAINC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:22:59 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen RWA Inc. (RWAINC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za RWA Inc. (RWAINC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 3.57M
Skupna ponudba:
$ 992.63M
Razpoložljivi obtok:
$ 488.79M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 7.31M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.1438
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.005359634359067181
Trenutna cena:
$ 0.00731
Informacije o RWA Inc. (RWAINC)

RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.

Uradna spletna stran:
https://rwa.inc/
Bela knjiga:
https://www.rwa.inc/whitepaper
Raziskovalec blokov:
https://basescan.org/token/0xe2b1dc2d4a3b4e59fdf0c47b71a7a86391a8b35a

Tokenomika RWA Inc. (RWAINC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike RWA Inc. (RWAINC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RWAINC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RWAINC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RWAINC, raziščite ceno žetona RWAINC v živo!

