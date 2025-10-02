Tokenomika RocketX exchange (RVF)
Tokenomika in analiza cen RocketX exchange (RVF)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za RocketX exchange (RVF), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o RocketX exchange (RVF)
RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities.
Tokenomika RocketX exchange (RVF): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike RocketX exchange (RVF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov RVF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RVF.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko RVF, raziščite ceno žetona RVF v živo!
Kako kupiti RVF
Želite v svoj portfelj dodati RocketX exchange (RVF)? MEXC podpira različne načine nakupa RVF, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen RocketX exchange (RVF)
Analiza zgodovine cen RVF pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene RVF
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RVF? Naša stran za napovedovanje cen RVF združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti
Kupite RocketX exchange (RVF)
Znesek
1 RVF = 0.06268 USD