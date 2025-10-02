Tokenomika Router Protocol (ROUTE)

Tokenomika Router Protocol (ROUTE)

Odkrijte ključne vpoglede v Router Protocol (ROUTE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:21:51 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Router Protocol (ROUTE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Router Protocol (ROUTE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.73M
$ 2.73M$ 2.73M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 452.67M
$ 452.67M$ 452.67M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 6.04M
$ 6.04M$ 6.04M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.08
$ 0.08$ 0.08
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.003755757650098377
$ 0.003755757650098377$ 0.003755757650098377
Trenutna cena:
$ 0.006041
$ 0.006041$ 0.006041

Informacije o Router Protocol (ROUTE)

Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner.

Uradna spletna stran:
https://www.routerprotocol.com/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x60F67E1015b3f069DD4358a78c38f83fE3a667A9

Tokenomika Router Protocol (ROUTE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Router Protocol (ROUTE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ROUTE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ROUTE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ROUTE, raziščite ceno žetona ROUTE v živo!

Kako kupiti ROUTE

Želite v svoj portfelj dodati Router Protocol (ROUTE)? MEXC podpira različne načine nakupa ROUTE, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Router Protocol (ROUTE)

Analiza zgodovine cen ROUTE pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene ROUTE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ROUTE? Naša stran za napovedovanje cen ROUTE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti