Današnja cena Recall

Današnja cena kriptovalute Recall (RECALL) v živo je $ 0.2038, s spremembo 5.67 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RECALL v USD je $ 0.2038 na RECALL.

Kriptovaluta Recall je trenutno na #529. mestu s tržno kapitalizacijo $ 40.98M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 201.07M RECALL. V zadnjih 24 urah se je RECALL trgovalo med $ 0.2034 (najnižje) in $ 0.24 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.8448301237691339, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.19764914901472713.

V kratkoročni uspešnosti se je RECALL premaknil -2.31% v zadnji uri in -30.78% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 118.41K.

Tržne informacije Recall (RECALL)

Uvrstitev No.529 Tržna kapitalizacija $ 40.98M$ 40.98M $ 40.98M Volumen (24H) $ 118.41K$ 118.41K $ 118.41K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 203.80M$ 203.80M $ 203.80M Zaloga v obtoku 201.07M 201.07M 201.07M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 20.10% Javna veriga blokov BASE

