Današnja cena kriptovalute Recall v živo je 0.2038 USD. Tržna kapitalizacija RECALL je 40,978,436.916 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RECALL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o RECALL

Informacije o ceni RECALL

Kaj je RECALL

Bela knjiga RECALL

Uradna spletna stran RECALL

Tokenomika RECALL

Napoved cen RECALL

Zgodovina RECALL

RECALL Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute RECALL v fiat

Spot RECALL

Terminske pogodbe RECALL USDT-M

Recall Logotip

Cena Recall(RECALL)

Cena 1 RECALL v USD v živo:

$0.2044
$0.2044
-5.67%1D
USD
Recall (RECALL) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:03:30 (UTC+8)

Današnja cena Recall

Današnja cena kriptovalute Recall (RECALL) v živo je $ 0.2038, s spremembo 5.67 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RECALL v USD je $ 0.2038 na RECALL.

Kriptovaluta Recall je trenutno na #529. mestu s tržno kapitalizacijo $ 40.98M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 201.07M RECALL. V zadnjih 24 urah se je RECALL trgovalo med $ 0.2034 (najnižje) in $ 0.24 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.8448301237691339, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.19764914901472713.

V kratkoročni uspešnosti se je RECALL premaknil -2.31% v zadnji uri in -30.78% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 118.41K.

Tržne informacije Recall (RECALL)

No.529

$ 40.98M
$ 40.98M

$ 118.41K
$ 118.41K

$ 203.80M
$ 203.80M

201.07M
201.07M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

20.10%

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Recall je $ 40.98M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 118.41K. Obstoječa ponudba RECALL je 201.07M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 203.80M.

Zgodovina cene Recall, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.2034
$ 0.2034
24H Nizka
$ 0.24
$ 0.24
24H Visoka

$ 0.2034
$ 0.2034

$ 0.24
$ 0.24

$ 0.8448301237691339
$ 0.8448301237691339

$ 0.19764914901472713
$ 0.19764914901472713

-2.31%

-5.67%

-30.78%

-30.78%

Zgodovina cen Recall (RECALL) v USD

Sledite spremembam cen Recall za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.012286-5.67%
30 dni$ +0.0538+35.86%
60 dni$ +0.0538+35.86%
90 dni$ +0.0538+35.86%
Današnja sprememba cene Recall

Danes je RECALL zabeležil spremembo $ -0.012286 (-5.67%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Recall

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0538 (+35.86%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Recall

Če pogled razširimo na 60 dni, se je RECALL spremenil za $ +0.0538 (+35.86%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Recall

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0538 (+35.86%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Recall (RECALL) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Recall.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Recall

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Recall, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Recall?

Several key factors influence Recall (RECALL) token prices:

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and market liquidity directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, investor confidence, and social media buzz affect buying/selling pressure.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform development, partnerships, and user adoption drive fundamental value.

Technical Developments: Protocol upgrades, security improvements, and new features influence investor interest.

Regulatory Environment: Government policies, legal clarity, and compliance requirements affect market confidence.

Competition: Performance relative to similar projects and market positioning impacts valuation.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Recall?

People want to know Recall (RECALL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need current prices to buy/sell at optimal moments. Investors track daily movements to assess performance and adjust holdings. Price monitoring helps identify trends, volatility patterns, and potential profit opportunities in this cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto Recall

Napoved cene Recall (RECALL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RECALL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Recall (RECALL) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Recall lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Recall v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RECALL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Recall.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Recall

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Recall? Nakup RECALL je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Recall. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Recall (RECALL).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 201.07M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Recall bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Recall (RECALL)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Recall

Z lastništvom kriptovalute Recall se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Recall (RECALL) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Recall (RECALL)

Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users.

Recall Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Recall razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Recall spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Recall

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Recall?
Če bi kriptovaluta Recall rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Recall.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:03:30 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Recall (RECALL)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Recall

RECALL USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na RECALL z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami RECALL USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Recall (RECALL) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Recall v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
RECALL/USDC
$0.2039
$0.2039
-5.94%
0.00% (USDT)
RECALL/USDT
$0.2044
$0.2044
-5.76%
0.00% (USDT)

$0.0000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.3419

$0.23833

$0.01130

$0.000009387

$16.742

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

