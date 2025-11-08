Današnja cena kriptovalute Recall v živo je 0.2038 USD. Tržna kapitalizacija RECALL je 40,978,436.916 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RECALL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Recall v živo je 0.2038 USD. Tržna kapitalizacija RECALL je 40,978,436.916 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RECALL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Recall (RECALL) v živo je $ 0.2038, s spremembo 5.67 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RECALL v USD je $ 0.2038 na RECALL.
Kriptovaluta Recall je trenutno na #529. mestu s tržno kapitalizacijo $ 40.98M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 201.07M RECALL. V zadnjih 24 urah se je RECALL trgovalo med $ 0.2034 (najnižje) in $ 0.24 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.8448301237691339, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.19764914901472713.
V kratkoročni uspešnosti se je RECALL premaknil -2.31% v zadnji uri in -30.78% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 118.41K.
Tržne informacije Recall (RECALL)
No.529
$ 40.98M
$ 40.98M$ 40.98M
$ 118.41K
$ 118.41K$ 118.41K
$ 203.80M
$ 203.80M$ 203.80M
201.07M
201.07M 201.07M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
20.10%
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija Recall je $ 40.98M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 118.41K. Obstoječa ponudba RECALL je 201.07M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 203.80M.
Zgodovina cene Recall, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.2034
$ 0.2034$ 0.2034
24H Nizka
$ 0.24
$ 0.24$ 0.24
24H Visoka
$ 0.2034
$ 0.2034$ 0.2034
$ 0.24
$ 0.24$ 0.24
$ 0.8448301237691339
$ 0.8448301237691339$ 0.8448301237691339
$ 0.19764914901472713
$ 0.19764914901472713$ 0.19764914901472713
-2.31%
-5.67%
-30.78%
-30.78%
Zgodovina cen Recall (RECALL) v USD
Sledite spremembam cen Recall za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.012286
-5.67%
30 dni
$ +0.0538
+35.86%
60 dni
$ +0.0538
+35.86%
90 dni
$ +0.0538
+35.86%
Današnja sprememba cene Recall
Danes je RECALL zabeležil spremembo $ -0.012286 (-5.67%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Recall
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0538 (+35.86%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Recall
Če pogled razširimo na 60 dni, se je RECALL spremenil za $ +0.0538 (+35.86%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Recall
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0538 (+35.86%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Recall (RECALL) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Recall, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Recall?
Several key factors influence Recall (RECALL) token prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends, investor confidence, and social media buzz affect buying/selling pressure.
Utility & Adoption: Real-world use cases, platform development, partnerships, and user adoption drive fundamental value.
Technical Developments: Protocol upgrades, security improvements, and new features influence investor interest.
Regulatory Environment: Government policies, legal clarity, and compliance requirements affect market confidence.
Competition: Performance relative to similar projects and market positioning impacts valuation.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Recall?
People want to know Recall (RECALL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need current prices to buy/sell at optimal moments. Investors track daily movements to assess performance and adjust holdings. Price monitoring helps identify trends, volatility patterns, and potential profit opportunities in this cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto Recall
Napoved cene Recall (RECALL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RECALL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Recall (RECALL) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Recall lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Recall v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RECALL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Recall.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Recall
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Recall? Nakup RECALL je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Recall. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Recall (RECALL).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 201.07M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Recall bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Recall
Z lastništvom kriptovalute Recall se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users.
Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users.
Recall Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Recall razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta Recall rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Recall.
Koliko je kriptovaluta Recall vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Recall je $ 0.2038. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Recall še vedno dobra naložba?
Recall ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v RECALL, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Recall?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Recall v vrednosti $ 118.41K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Recall?
Cena kriptovalute RECALL se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Recall v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena RECALL.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Recall?
Na ceno RECALL vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,819.93
+1.01%
ETH
3,400.6
+3.12%
SOL
158.51
+1.99%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1546
+5.66%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za RECALL na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par RECALL/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Recall gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Recall letos rasla?
Cena kriptovalute Recall bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Recall (RECALL).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:03:30 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Recall (RECALL)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.