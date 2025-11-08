Današnja cena Palantir

Današnja cena kriptovalute Palantir (PLTRON) v živo je $ 181.23, s spremembo 5.80 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PLTRON v USD je $ 181.23 na PLTRON.

Kriptovaluta Palantir je trenutno na #2340. mestu s tržno kapitalizacijo $ 669.48K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.69K PLTRON. V zadnjih 24 urah se je PLTRON trgovalo med $ 169.32 (najnižje) in $ 202.42 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 215.93806231164194, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 148.01003259450354.

V kratkoročni uspešnosti se je PLTRON premaknil -0.16% v zadnji uri in -9.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 128.17K.

Tržne informacije Palantir (PLTRON)

Uvrstitev No.2340 Tržna kapitalizacija $ 669.48K$ 669.48K $ 669.48K Volumen (24H) $ 128.17K$ 128.17K $ 128.17K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 669.48K$ 669.48K $ 669.48K Zaloga v obtoku 3.69K 3.69K 3.69K Skupna ponudba 3,694.06327253 3,694.06327253 3,694.06327253 Javna veriga blokov ETH

