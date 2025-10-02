Odkrijte ključne vpoglede v PLA (PLA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PLA (PLA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

PlayDapp is a dApp game portal that provides C2C Marketplace. All PlayDapp games are interoperable thus providing a portfolio of game content that gamers can enjoy with their non-fungible tokens(NFT). Gamers can also trade their characters and items in the C2C marketplace in addition to increasing the value of the NFT by leveling up, strengthening, and amalgamating them.

PlayDapp is a dApp game portal that provides C2C Marketplace. All PlayDapp games are interoperable thus providing a portfolio of game content that gamers can enjoy with their non-fungible tokens(NFT). Gamers can also trade their characters and items in the C2C marketplace in addition to increasing the value of the NFT by leveling up, strengthening, and amalgamating them.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PLA, raziščite ceno žetona PLA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PLA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike PLA (PLA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PLA? Naša stran za napovedovanje cen PLA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen PLA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati PLA (PLA)? MEXC podpira različne načine nakupa PLA, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.