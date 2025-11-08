BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute PepsiCo v živo je 145.16 USD. Tržna kapitalizacija PEPON je 2,227,327.0348121256 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PEPON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$145.16
PepsiCo (PEPON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:25:31 (UTC+8)

Današnja cena PepsiCo

Današnja cena kriptovalute PepsiCo (PEPON) v živo je $ 145.16, s spremembo 0.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PEPON v USD je $ 145.16 na PEPON.

Kriptovaluta PepsiCo je trenutno na #1747. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.23M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 15.34K PEPON. V zadnjih 24 urah se je PEPON trgovalo med $ 141.98 (najnižje) in $ 145.21 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 156.71583734346297, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 139.61853462367836.

V kratkoročni uspešnosti se je PEPON premaknil +0.35% v zadnji uri in -1.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.49K.

Tržne informacije PepsiCo (PEPON)

No.1747

$ 2.23M
$ 56.49K
$ 2.23M
15.34K
15,343.94485266
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija PepsiCo je $ 2.23M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.49K. Obstoječa ponudba PEPON je 15.34K, skupna ponudba pa znaša 15343.94485266. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.23M.

Zgodovina cene PepsiCo, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 141.98
24H Nizka
$ 145.21
24H Visoka

$ 141.98
$ 145.21
$ 156.71583734346297
$ 139.61853462367836
+0.35%

+0.47%

-1.50%

-1.50%

Zgodovina cen PepsiCo (PEPON) v USD

Sledite spremembam cen PepsiCo za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.6791+0.47%
30 dni$ +5.07+3.61%
60 dni$ +45.16+45.16%
90 dni$ +45.16+45.16%
Današnja sprememba cene PepsiCo

Danes je PEPON zabeležil spremembo $ +0.6791 (+0.47%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene PepsiCo

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +5.07 (+3.61%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene PepsiCo

Če pogled razširimo na 60 dni, se je PEPON spremenil za $ +45.16 (+45.16%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene PepsiCo

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +45.16 (+45.16%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen PepsiCo (PEPON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen PepsiCo.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto PepsiCo

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute PepsiCo, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute PepsiCo?

PepsiCo (PEP) stock prices are influenced by several key factors:

Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, profit margins, and cash flow directly impact investor confidence and stock valuation.

Consumer Demand: Changes in beverage and snack consumption patterns, health trends, and brand loyalty affect sales volumes.

Competition: Market share battles with Coca-Cola and other food/beverage companies influence pricing power and profitability.

Raw Material Costs: Fluctuations in sugar, corn, packaging materials, and transportation costs impact profit margins.

Global Economic Conditions: Economic growth, inflation, currency exchange rates, and consumer spending power in international markets.

Regulatory Environment: Food safety regulations, sugar taxes, labeling requirements, and health-related legislation.

Innovation and Product Development: Success of new product launches, portfolio diversification, and adaptation to consumer preferences.

Supply Chain: Distribution efficiency, bottling partnerships, and logistics costs affect operational performance.

Market Sentiment: Overall investor sentiment toward consumer staples sector and dividend-paying stocks influences demand for PEP shares.

Note: PEPON appears to be a typo - PepsiCo trades under ticker symbol PEP on NASDAQ.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute PepsiCo?

People want to know PepsiCo stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. As a major beverage and snack company, PepsiCo's stock performance indicates consumer sector health. Investors monitor daily prices to time trades, assess earnings impact, and compare with competitors like Coca-Cola.

Napoved cene za kriptovaluto PepsiCo

Napoved cene PepsiCo (PEPON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PEPON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PepsiCo (PEPON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena PepsiCo lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute PepsiCo v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PEPON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute PepsiCo.

O PepsiCo

PEPON is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with the ability to perform transactions and store value. The primary role of PEPON is to facilitate payments and transactions in a secure and efficient manner, leveraging blockchain technology to ensure transparency and reliability. It utilizes a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the integrity of the network and the transactions that occur within it. The asset is typically used within its own ecosystem for various purposes, including but not limited to, purchasing goods and services, peer-to-peer transactions, and as a store of value. PEPON's supply and issuance model is designed to maintain the asset's value and stability, making it a viable option for various financial applications within the digital space.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto PepsiCo

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto PepsiCo? Nakup PEPON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute PepsiCo. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute PepsiCo (PEPON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 15.34K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in PepsiCo bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto PepsiCo

Z lastništvom kriptovalute PepsiCo se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup PepsiCo (PEPON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je PepsiCo (PEPON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

PepsiCo Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje PepsiCo razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna PepsiCo spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PepsiCo

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PepsiCo?
Če bi kriptovaluta PepsiCo rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PepsiCo.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:25:31 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti PepsiCo (PEPON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Raziščite več o kriptovaluti PepsiCo

PEPON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na PEPON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami PEPON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte PepsiCo (PEPON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute PepsiCo v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
PEPON/USDT
$145.16
$145.16$145.16
+0.42%
0.00% (USDT)

$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$2.8998
$0.00004323
$0.000018000
$0.24097
$0.00867
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

1 PEPON = 145.16 USD