Današnja cena PepsiCo

Današnja cena kriptovalute PepsiCo (PEPON) v živo je $ 145.16, s spremembo 0.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PEPON v USD je $ 145.16 na PEPON.

Kriptovaluta PepsiCo je trenutno na #1747. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.23M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 15.34K PEPON. V zadnjih 24 urah se je PEPON trgovalo med $ 141.98 (najnižje) in $ 145.21 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 156.71583734346297, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 139.61853462367836.

V kratkoročni uspešnosti se je PEPON premaknil +0.35% v zadnji uri in -1.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.49K.

Tržne informacije PepsiCo (PEPON)

Uvrstitev No.1747 Tržna kapitalizacija $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Volumen (24H) $ 56.49K$ 56.49K $ 56.49K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Zaloga v obtoku 15.34K 15.34K 15.34K Skupna ponudba 15,343.94485266 15,343.94485266 15,343.94485266 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija PepsiCo je $ 2.23M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.49K. Obstoječa ponudba PEPON je 15.34K, skupna ponudba pa znaša 15343.94485266. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.23M.