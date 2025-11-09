Na podlagi vaše napovedi bi lahko PepsiCo zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 144.71.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko PepsiCo zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 151.9455.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena PEPON za leto 2027 $ 159.5427 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena PEPON za leto 2028 $ 167.5199 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PEPON v letu 2029 $ 175.8959 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PEPON v letu 2030 $ 184.6907 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena PepsiCo lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 300.8416.

Leta 2050 bi se cena PepsiCo lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 490.0394.