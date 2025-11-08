BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute PoP Planet v živo je 0.03436 USD. Tržna kapitalizacija P je 4,810,400 USD. Spremljajte posodobitve cen iz P v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute PoP Planet v živo je 0.03436 USD. Tržna kapitalizacija P je 4,810,400 USD. Spremljajte posodobitve cen iz P v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o P

Informacije o ceni P

PoP Planet Logotip

Cena PoP Planet(P)

Cena 1 P v USD v živo:

$0.03438
+0.88%1D
USD
PoP Planet (P) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:07:57 (UTC+8)

Današnja cena PoP Planet

Današnja cena kriptovalute PoP Planet (P) v živo je $ 0.03436, s spremembo 0.88 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz P v USD je $ 0.03436 na P.

Kriptovaluta PoP Planet je trenutno na #1405. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.81M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 140.00M P. V zadnjih 24 urah se je P trgovalo med $ 0.03382 (najnižje) in $ 0.03641 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.15013296267605908, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.029023761565933663.

V kratkoročni uspešnosti se je P premaknil -0.32% v zadnji uri in -55.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.07M.

Tržne informacije PoP Planet (P)

No.1405

$ 4.81M
$ 1.07M
$ 34.36M
140.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
14.00%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija PoP Planet je $ 4.81M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.07M. Obstoječa ponudba P je 140.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 34.36M.

Zgodovina cene PoP Planet, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.03382
24H Nizka
$ 0.03641
24H Visoka

$ 0.03382
$ 0.03641
$ 0.15013296267605908
$ 0.029023761565933663
-0.32%

+0.88%

-55.09%

-55.09%

Zgodovina cen PoP Planet (P) v USD

Sledite spremembam cen PoP Planet za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0002999+0.88%
30 dni$ -0.09416-73.27%
60 dni$ +0.01436+71.80%
90 dni$ +0.01436+71.80%
Današnja sprememba cene PoP Planet

Danes je P zabeležil spremembo $ +0.0002999 (+0.88%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene PoP Planet

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.09416 (-73.27%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene PoP Planet

Če pogled razširimo na 60 dni, se je P spremenil za $ +0.01436 (+71.80%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene PoP Planet

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.01436 (+71.80%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen PoP Planet (P) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen PoP Planet.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto PoP Planet

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute PoP Planet, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute PoP Planet?

PoP Planet (P) token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Token circulation, staking rates, and user adoption directly impact price movements.

Gaming Ecosystem Health: Player engagement, in-game utility demand, and new feature releases drive value.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect P token valuation.

Tokenomics: Burn mechanisms, reward distributions, and governance decisions influence supply dynamics.

Partnerships: Strategic collaborations and exchange listings can boost visibility and demand.

Regulatory Environment: Crypto regulations and gaming industry policies impact investor confidence.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute PoP Planet?

People want to know PoP Planet (P) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and market opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto PoP Planet

Napoved cene PoP Planet (P) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena P v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PoP Planet (P) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena PoP Planet lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute PoP Planet v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen P za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute PoP Planet.

O PoP Planet

Polkadot (P) is a multi-chain platform that enables the transfer of any type of data or asset across different blockchains. It was designed to facilitate interoperability and scalability of blockchains, allowing them to communicate and share security. Polkadot's unique architecture consists of a central relay chain and multiple parachains, each serving a specific purpose or application. The platform uses a hybrid consensus model, combining aspects of both proof-of-stake and proof-of-authority systems. The native token of Polkadot, DOT, is used for governance, staking, and bonding on the platform. Polkadot's ecosystem is diverse, supporting a wide range of applications from DeFi to gaming and social networking.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto PoP Planet

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto PoP Planet? Nakup P je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute PoP Planet. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute PoP Planet (P).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 140.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in PoP Planet bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto PoP Planet

Z lastništvom kriptovalute PoP Planet se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup PoP Planet (P) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Kaj je PoP Planet (P)

PoPP is an AI-powered decentralized identity platform that analyzes on-chain behavior to dynamically tag users, seamlessly connecting them with tailored dApps while enabling precise, privacy-first audience targeting for developers.

PoP Planet Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje PoP Planet razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PoP Planet

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PoP Planet?
Če bi kriptovaluta PoP Planet rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PoP Planet.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:07:57 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti PoP Planet (P)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

