Današnja cena PoP Planet

Današnja cena kriptovalute PoP Planet (P) v živo je $ 0.03436, s spremembo 0.88 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz P v USD je $ 0.03436 na P.

Kriptovaluta PoP Planet je trenutno na #1405. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.81M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 140.00M P. V zadnjih 24 urah se je P trgovalo med $ 0.03382 (najnižje) in $ 0.03641 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.15013296267605908, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.029023761565933663.

V kratkoročni uspešnosti se je P premaknil -0.32% v zadnji uri in -55.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.07M.

Tržne informacije PoP Planet (P)

Uvrstitev No.1405 Tržna kapitalizacija $ 4.81M$ 4.81M $ 4.81M Volumen (24H) $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 34.36M$ 34.36M $ 34.36M Zaloga v obtoku 140.00M 140.00M 140.00M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 14.00% Javna veriga blokov BSC

