Današnja cena kriptovalute Figma v živo je 44.07 USD. Tržna kapitalizacija FIGON je 368,023.0232920683 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FIGON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Figma (FIGON) v živo je $ 44.07, s spremembo 0.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FIGON v USD je $ 44.07 na FIGON.
Kriptovaluta Figma je trenutno na #2608. mestu s tržno kapitalizacijo $ 368.02K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 8.35K FIGON. V zadnjih 24 urah se je FIGON trgovalo med $ 43.25 (najnižje) in $ 50.83 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 71.95000313657503, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 43.06696378857847.
V kratkoročni uspešnosti se je FIGON premaknil 0.00% v zadnji uri in -8.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 86.25K.
Tržne informacije Figma (FIGON)
No.2608
$ 368.02K
$ 86.25K
$ 368.02K
8.35K
8,350.87413869
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Figma je $ 368.02K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 86.25K. Obstoječa ponudba FIGON je 8.35K, skupna ponudba pa znaša 8350.87413869. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 368.02K.
Zgodovina cene Figma, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 43.25
24H Nizka
$ 50.83
24H Visoka
$ 43.25
$ 50.83
$ 71.95000313657503
$ 43.06696378857847
0.00%
-0.13%
-8.14%
-8.14%
Zgodovina cen Figma (FIGON) v USD
Sledite spremembam cen Figma za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0574
-0.13%
30 dni
$ -25.23
-36.41%
60 dni
$ +14.07
+46.90%
90 dni
$ +14.07
+46.90%
Današnja sprememba cene Figma
Danes je FIGON zabeležil spremembo $ -0.0574 (-0.13%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Figma
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -25.23 (-36.41%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Figma
Če pogled razširimo na 60 dni, se je FIGON spremenil za $ +14.07 (+46.90%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Figma
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +14.07 (+46.90%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Figma (FIGON) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Figma, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Figma?
Several key factors influence Figma (FIGON) cryptocurrency prices:
Adoption Rate: Increased usage of Figma's platform and services drives demand for FIGON tokens.
Technology Updates: Platform improvements, new features, and technical developments affect token value.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically lead to more stable pricing.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence investor sentiment and price movements.
Competition: Performance relative to other design and collaboration platforms affects market position.
Token Utility: Real-world use cases and utility within the Figma ecosystem drive intrinsic value.
Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and burn events impact available supply.
These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency markets.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Figma?
People want to know Figma (FIGON) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, while investors monitor their holdings' value. Price movements indicate market sentiment and potential trends.
Napoved cene za kriptovaluto Figma
Napoved cene Figma (FIGON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FIGON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Figma (FIGON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Figma lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Figma v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FIGON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Figma.
O Figma
FIGON is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with the ability to execute smart contracts and decentralized applications (DApps) with minimal transaction fees. It employs a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. FIGON's primary role in the crypto ecosystem is to facilitate seamless and secure peer-to-peer transactions, making it a popular choice for developers looking to build and deploy DApps. Furthermore, it also offers governance features, allowing FIGON holders to participate in the decision-making process regarding the future development of the platform.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Figma
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Figma? Nakup FIGON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Figma. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Figma (FIGON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 8.35K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Figma bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Figma
Z lastništvom kriptovalute Figma se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta Figma rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Figma.
Koliko je kriptovaluta Figma vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Figma je $ 44.07. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Figma še vedno dobra naložba?
Figma ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v FIGON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Figma?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Figma v vrednosti $ 86.25K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Figma?
Cena kriptovalute FIGON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Figma v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena FIGON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Figma?
Na ceno FIGON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,272.29
+1.46%
ETH
3,451.31
+4.66%
SOL
161.28
+3.77%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1062
+1.23%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za FIGON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par FIGON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Figma gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Figma letos rasla?
Cena kriptovalute Figma bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Figma (FIGON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:13:00 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.