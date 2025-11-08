Današnja cena Figma

Današnja cena kriptovalute Figma (FIGON) v živo je $ 44.07, s spremembo 0.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FIGON v USD je $ 44.07 na FIGON.

Kriptovaluta Figma je trenutno na #2608. mestu s tržno kapitalizacijo $ 368.02K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 8.35K FIGON. V zadnjih 24 urah se je FIGON trgovalo med $ 43.25 (najnižje) in $ 50.83 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 71.95000313657503, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 43.06696378857847.

V kratkoročni uspešnosti se je FIGON premaknil 0.00% v zadnji uri in -8.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 86.25K.

Tržne informacije Figma (FIGON)

Uvrstitev No.2608 Tržna kapitalizacija $ 368.02K$ 368.02K $ 368.02K Volumen (24H) $ 86.25K$ 86.25K $ 86.25K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 368.02K$ 368.02K $ 368.02K Zaloga v obtoku 8.35K 8.35K 8.35K Skupna ponudba 8,350.87413869 8,350.87413869 8,350.87413869 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Figma je $ 368.02K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 86.25K. Obstoječa ponudba FIGON je 8.35K, skupna ponudba pa znaša 8350.87413869. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 368.02K.