Današnja cena kriptovalute Figma v živo je 44.07 USD. Tržna kapitalizacija FIGON je 368,023.0232920683 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FIGON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Figma Logotip

Cena Figma(FIGON)

Cena 1 FIGON v USD v živo:

$44.07
-0.13%1D
USD
Figma (FIGON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:13:00 (UTC+8)

Današnja cena Figma

Današnja cena kriptovalute Figma (FIGON) v živo je $ 44.07, s spremembo 0.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FIGON v USD je $ 44.07 na FIGON.

Kriptovaluta Figma je trenutno na #2608. mestu s tržno kapitalizacijo $ 368.02K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 8.35K FIGON. V zadnjih 24 urah se je FIGON trgovalo med $ 43.25 (najnižje) in $ 50.83 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 71.95000313657503, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 43.06696378857847.

V kratkoročni uspešnosti se je FIGON premaknil 0.00% v zadnji uri in -8.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 86.25K.

Tržne informacije Figma (FIGON)

No.2608

$ 368.02K
$ 86.25K
$ 368.02K
8.35K
8,350.87413869
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Figma je $ 368.02K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 86.25K. Obstoječa ponudba FIGON je 8.35K, skupna ponudba pa znaša 8350.87413869. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 368.02K.

Zgodovina cene Figma, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 43.25
24H Nizka
$ 50.83
24H Visoka

$ 43.25
$ 50.83
$ 71.95000313657503
$ 43.06696378857847
0.00%

-0.13%

-8.14%

-8.14%

Zgodovina cen Figma (FIGON) v USD

Sledite spremembam cen Figma za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0574-0.13%
30 dni$ -25.23-36.41%
60 dni$ +14.07+46.90%
90 dni$ +14.07+46.90%
Današnja sprememba cene Figma

Danes je FIGON zabeležil spremembo $ -0.0574 (-0.13%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Figma

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -25.23 (-36.41%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Figma

Če pogled razširimo na 60 dni, se je FIGON spremenil za $ +14.07 (+46.90%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Figma

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +14.07 (+46.90%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Figma (FIGON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Figma.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Figma

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Figma, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Figma?

Several key factors influence Figma (FIGON) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact FIGON pricing.

Adoption Rate: Increased usage of Figma's platform and services drives demand for FIGON tokens.

Technology Updates: Platform improvements, new features, and technical developments affect token value.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically lead to more stable pricing.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence investor sentiment and price movements.

Competition: Performance relative to other design and collaboration platforms affects market position.

Token Utility: Real-world use cases and utility within the Figma ecosystem drive intrinsic value.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and burn events impact available supply.

These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency markets.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Figma?

People want to know Figma (FIGON) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, while investors monitor their holdings' value. Price movements indicate market sentiment and potential trends.

Napoved cene za kriptovaluto Figma

Napoved cene Figma (FIGON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FIGON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Figma (FIGON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Figma lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O Figma

FIGON is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with the ability to execute smart contracts and decentralized applications (DApps) with minimal transaction fees. It employs a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. FIGON's primary role in the crypto ecosystem is to facilitate seamless and secure peer-to-peer transactions, making it a popular choice for developers looking to build and deploy DApps. Furthermore, it also offers governance features, allowing FIGON holders to participate in the decision-making process regarding the future development of the platform.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Figma

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Figma? Nakup FIGON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Figma. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Figma (FIGON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 8.35K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Figma bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Figma

Z lastništvom kriptovalute Figma se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Figma (FIGON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Figma (FIGON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Figma Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Figma razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Figma spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Figma

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Figma?
Če bi kriptovaluta Figma rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Figma.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:13:00 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Figma (FIGON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Figma

FIGON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na FIGON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami FIGON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Figma (FIGON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Figma v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
FIGON/USDT
$44.07
$44.07$44.07
-0.22%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

