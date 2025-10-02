Odkrijte ključne vpoglede v Harmony (ONE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Harmony (ONE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ONE, raziščite ceno žetona ONE v živo !

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ONE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Harmony (ONE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Zgodovina cen Harmony (ONE) Analiza zgodovine cen ONE pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende. Raziščite zgodovino cen ONE zdaj!