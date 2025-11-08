Današnja cena NVIDIA xStock

Današnja cena kriptovalute NVIDIA xStock (NVDAX) v živo je $ 190.74, s spremembo 5.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NVDAX v USD je $ 190.74 na NVDAX.

Kriptovaluta NVIDIA xStock je trenutno na #821. mestu s tržno kapitalizacijo $ 19.75M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 103.55K NVDAX. V zadnjih 24 urah se je NVDAX trgovalo med $ 179.21 (najnižje) in $ 190.95 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 211.55444406079573, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 150.17117069595338.

V kratkoročni uspešnosti se je NVDAX premaknil +0.02% v zadnji uri in -5.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.25K.

Tržne informacije NVIDIA xStock (NVDAX)

Uvrstitev No.821 Tržna kapitalizacija $ 19.75M$ 19.75M $ 19.75M Volumen (24H) $ 57.25K$ 57.25K $ 57.25K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 19.75M$ 19.75M $ 19.75M Zaloga v obtoku 103.55K 103.55K 103.55K Največja ponudba ---- -- Skupna ponudba 103,553.65419839 103,553.65419839 103,553.65419839 Javna veriga blokov SOL

