Današnja cena kriptovalute NVIDIA xStock v živo je 190.74 USD. Tržna kapitalizacija NVDAX je 19,751,824.0018009086 USD. Spremljajte posodobitve cen iz NVDAX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o NVDAX

Informacije o ceni NVDAX

Kaj je NVDAX

Uradna spletna stran NVDAX

Tokenomika NVDAX

Napoved cen NVDAX

Zgodovina NVDAX

NVDAX Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute NVDAX v fiat

NVIDIA xStock Logotip

Cena NVIDIA xStock(NVDAX)

Cena 1 NVDAX v USD v živo:

$190.73
+5.37%1D
USD
NVIDIA xStock (NVDAX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:24:01 (UTC+8)

Današnja cena NVIDIA xStock

Današnja cena kriptovalute NVIDIA xStock (NVDAX) v živo je $ 190.74, s spremembo 5.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NVDAX v USD je $ 190.74 na NVDAX.

Kriptovaluta NVIDIA xStock je trenutno na #821. mestu s tržno kapitalizacijo $ 19.75M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 103.55K NVDAX. V zadnjih 24 urah se je NVDAX trgovalo med $ 179.21 (najnižje) in $ 190.95 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 211.55444406079573, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 150.17117069595338.

V kratkoročni uspešnosti se je NVDAX premaknil +0.02% v zadnji uri in -5.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.25K.

Tržne informacije NVIDIA xStock (NVDAX)

No.821

$ 19.75M
$ 57.25K
$ 19.75M
103.55K
--
103,553.65419839
SOL

Trenutna tržna kapitalizacija NVIDIA xStock je $ 19.75M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 57.25K. Obstoječa ponudba NVDAX je 103.55K, skupna ponudba pa znaša 103553.65419839. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 19.75M.

Zgodovina cene NVIDIA xStock, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 179.21
24H Nizka
$ 190.95
24H Visoka

$ 179.21
$ 190.95
$ 211.55444406079573
$ 150.17117069595338
+0.02%

+5.37%

-5.88%

-5.88%

Zgodovina cen NVIDIA xStock (NVDAX) v USD

Sledite spremembam cen NVIDIA xStock za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +9.7202+5.37%
30 dni$ +0.44+0.23%
60 dni$ +21.83+12.92%
90 dni$ +7.78+4.25%
Današnja sprememba cene NVIDIA xStock

Danes je NVDAX zabeležil spremembo $ +9.7202 (+5.37%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene NVIDIA xStock

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.44 (+0.23%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene NVIDIA xStock

Če pogled razširimo na 60 dni, se je NVDAX spremenil za $ +21.83 (+12.92%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene NVIDIA xStock

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +7.78 (+4.25%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen NVIDIA xStock (NVDAX) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen NVIDIA xStock.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto NVIDIA xStock

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute NVIDIA xStock, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute NVIDIA xStock?

NVIDIA stock (NVDA) prices are influenced by several key factors:

1. GPU demand for AI/machine learning applications
2. Data center revenue growth
3. Gaming market performance
4. Cryptocurrency mining demand fluctuations
5. Semiconductor industry cycles
6. Competition from AMD and Intel
7. Geopolitical tensions affecting chip exports
8. Overall tech sector sentiment
9. Quarterly earnings results
10. Supply chain disruptions

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute NVIDIA xStock?

People want to know NVIDIA stock price today because it's a leading AI and semiconductor company driving the crypto mining and AI revolution. Its stock price reflects market sentiment on AI adoption, crypto mining demand, and tech sector performance, making it crucial for investors tracking technology trends.

Napoved cene za kriptovaluto NVIDIA xStock

Napoved cene NVIDIA xStock (NVDAX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NVDAX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen NVIDIA xStock (NVDAX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena NVIDIA xStock lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute NVIDIA xStock v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NVDAX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute NVIDIA xStock.

O NVIDIA xStock

NVDAX is a digital asset that operates on a blockchain platform, designed to facilitate transactions and store value. It is primarily used as a medium of exchange within its native ecosystem, with a focus on providing a decentralized and secure environment for its users. The asset utilizes a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network. NVDAX's issuance model is designed to control the supply of the asset, ensuring scarcity and value preservation. The asset's main use cases include peer-to-peer transactions, decentralized finance applications, and as a base asset in blockchain-based projects.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto NVIDIA xStock

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto NVIDIA xStock? Nakup NVDAX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute NVIDIA xStock. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute NVIDIA xStock (NVDAX).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 103.55K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in NVIDIA xStock bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu NVIDIA xStock (NVDAX)

Kaj lahko storite s kriptovaluto NVIDIA xStock

Z lastništvom kriptovalute NVIDIA xStock se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup NVIDIA xStock (NVDAX) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje NVIDIA xStock razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna NVIDIA xStock spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o NVIDIA xStock

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta NVIDIA xStock?
Če bi kriptovaluta NVIDIA xStock rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute NVIDIA xStock.
Pomembne panožne novosti NVIDIA xStock (NVDAX)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Raziščite več o kriptovaluti NVIDIA xStock

NVDAX USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na NVDAX z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami NVDAX USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte NVIDIA xStock (NVDAX) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute NVIDIA xStock v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
NVDAX/USDT
$190.73
+5.40%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz NVDAX v USD

Znesek

NVDAX
NVDAX
USD
USD

1 NVDAX = 190.74 USD