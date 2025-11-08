Današnja cena kriptovalute NVIDIA xStock v živo je 190.74 USD. Tržna kapitalizacija NVDAX je 19,751,824.0018009086 USD. Spremljajte posodobitve cen iz NVDAX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute NVIDIA xStock v živo je 190.74 USD. Tržna kapitalizacija NVDAX je 19,751,824.0018009086 USD. Spremljajte posodobitve cen iz NVDAX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute NVIDIA xStock (NVDAX) v živo je $ 190.74, s spremembo 5.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NVDAX v USD je $ 190.74 na NVDAX.
Kriptovaluta NVIDIA xStock je trenutno na #821. mestu s tržno kapitalizacijo $ 19.75M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 103.55K NVDAX. V zadnjih 24 urah se je NVDAX trgovalo med $ 179.21 (najnižje) in $ 190.95 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 211.55444406079573, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 150.17117069595338.
V kratkoročni uspešnosti se je NVDAX premaknil +0.02% v zadnji uri in -5.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.25K.
Tržne informacije NVIDIA xStock (NVDAX)
No.821
$ 19.75M
$ 57.25K
$ 19.75M
103.55K
--
103,553.65419839
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija NVIDIA xStock je $ 19.75M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 57.25K. Obstoječa ponudba NVDAX je 103.55K, skupna ponudba pa znaša 103553.65419839. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 19.75M.
Zgodovina cene NVIDIA xStock, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
+0.02%
+5.37%
-5.88%
-5.88%
Zgodovina cen NVIDIA xStock (NVDAX) v USD
Sledite spremembam cen NVIDIA xStock za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +9.7202
+5.37%
30 dni
$ +0.44
+0.23%
60 dni
$ +21.83
+12.92%
90 dni
$ +7.78
+4.25%
Današnja sprememba cene NVIDIA xStock
Danes je NVDAX zabeležil spremembo $ +9.7202 (+5.37%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene NVIDIA xStock
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.44 (+0.23%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene NVIDIA xStock
Če pogled razširimo na 60 dni, se je NVDAX spremenil za $ +21.83 (+12.92%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene NVIDIA xStock
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +7.78 (+4.25%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen NVIDIA xStock (NVDAX) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto NVIDIA xStock
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute NVIDIA xStock, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute NVIDIA xStock?
NVIDIA stock (NVDA) prices are influenced by several key factors:
1. GPU demand for AI/machine learning applications 2. Data center revenue growth 3. Gaming market performance 4. Cryptocurrency mining demand fluctuations 5. Semiconductor industry cycles 6. Competition from AMD and Intel 7. Geopolitical tensions affecting chip exports 8. Overall tech sector sentiment 9. Quarterly earnings results 10. Supply chain disruptions
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute NVIDIA xStock?
People want to know NVIDIA stock price today because it's a leading AI and semiconductor company driving the crypto mining and AI revolution. Its stock price reflects market sentiment on AI adoption, crypto mining demand, and tech sector performance, making it crucial for investors tracking technology trends.
Napoved cene za kriptovaluto NVIDIA xStock
Napoved cene NVIDIA xStock (NVDAX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NVDAX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen NVIDIA xStock (NVDAX) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena NVIDIA xStock lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute NVIDIA xStock v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NVDAX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute NVIDIA xStock.
O NVIDIA xStock
NVDAX is a digital asset that operates on a blockchain platform, designed to facilitate transactions and store value. It is primarily used as a medium of exchange within its native ecosystem, with a focus on providing a decentralized and secure environment for its users. The asset utilizes a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network. NVDAX's issuance model is designed to control the supply of the asset, ensuring scarcity and value preservation. The asset's main use cases include peer-to-peer transactions, decentralized finance applications, and as a base asset in blockchain-based projects.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto NVIDIA xStock
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto NVIDIA xStock? Nakup NVDAX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute NVIDIA xStock. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute NVIDIA xStock (NVDAX).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 103.55K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in NVIDIA xStock bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto NVIDIA xStock
Z lastništvom kriptovalute NVIDIA xStock se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup NVIDIA xStock (NVDAX) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
NVIDIA xStock Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje NVIDIA xStock razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o NVIDIA xStock
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta NVIDIA xStock?
Če bi kriptovaluta NVIDIA xStock rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute NVIDIA xStock.
Koliko je kriptovaluta NVIDIA xStock vredna danes?
Današnja cena kriptovalute NVIDIA xStock je $ 190.74. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta NVIDIA xStock še vedno dobra naložba?
NVIDIA xStock ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v NVDAX, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto NVIDIA xStock?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto NVIDIA xStock v vrednosti $ 57.25K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute NVIDIA xStock?
Cena kriptovalute NVDAX se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute NVIDIA xStock v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena NVDAX.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute NVIDIA xStock?
Na ceno NVDAX vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,453.28
+1.64%
ETH
3,457.25
+4.84%
SOL
161.89
+4.16%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1094
+1.52%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za NVDAX na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par NVDAX/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute NVIDIA xStock gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute NVIDIA xStock letos rasla?
Cena kriptovalute NVIDIA xStock bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute NVIDIA xStock (NVDAX).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:24:01 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti NVIDIA xStock (NVDAX)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
