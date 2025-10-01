Odkrijte ključne vpoglede v NetVRk (NETVR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za NetVRk (NETVR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

$NETVR isn't just another token—it's the backbone of the Metaverse, redefining how we interact in virtual spaces. Beyond NetVRk, it's a symbol of empowerment, granting users access to exclusive content, a voice in governance, and opportunities to thrive in the digital economy. This isn't hype; it's the evolution of virtual reality. Embrace the revolution with $NETVR.

$NETVR isn't just another token—it's the backbone of the Metaverse, redefining how we interact in virtual spaces. Beyond NetVRk, it's a symbol of empowerment, granting users access to exclusive content, a voice in governance, and opportunities to thrive in the digital economy. This isn't hype; it's the evolution of virtual reality. Embrace the revolution with $NETVR.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NETVR, raziščite ceno žetona NETVR v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov NETVR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike NetVRk (NETVR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NETVR? Naša stran za napovedovanje cen NETVR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen NETVR pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati NetVRk (NETVR)? MEXC podpira različne načine nakupa NETVR, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.