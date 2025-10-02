Tokenomika NERO (NERO)

Tokenomika NERO (NERO)

Odkrijte ključne vpoglede v NERO (NERO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 20:29:13 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen NERO (NERO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za NERO (NERO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
--
----
Skupna ponudba:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Razpoložljivi obtok:
--
----
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 55.47M
$ 55.47M$ 55.47M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.02392
$ 0.02392$ 0.02392
Najnižja vrednost vseh časov:
--
----
Trenutna cena:
$ 0.005547
$ 0.005547$ 0.005547

Informacije o NERO (NERO)

NERO introduces Blockspace 2.0, the first multidimensional gas fee blockchain. Built over two years in stealth, NERO is poised to align dApps and infra like never before. Deliver an app layer that allows any token to be used as gas natively and provide an environment where dApp builders can manage, optimize, and share in protocol fees. Designing systems to help applications succeed financially by giving them new tools to earn revenues keeps their long term loyalty to NERO through alignment.

Uradna spletna stran:
https://nerochain.io/
Bela knjiga:
https://docsend.com/view/qc266yjgsdz9v6ak
Raziskovalec blokov:
https://neroscan.io/

Tokenomika NERO (NERO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike NERO (NERO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov NERO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NERO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NERO, raziščite ceno žetona NERO v živo!

Kako kupiti NERO

Želite v svoj portfelj dodati NERO (NERO)? MEXC podpira različne načine nakupa NERO, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen NERO (NERO)

Analiza zgodovine cen NERO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene NERO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NERO? Naša stran za napovedovanje cen NERO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti