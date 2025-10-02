Odkrijte ključne vpoglede v NERO (NERO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

NERO introduces Blockspace 2.0, the first multidimensional gas fee blockchain. Built over two years in stealth, NERO is poised to align dApps and infra like never before. Deliver an app layer that allows any token to be used as gas natively and provide an environment where dApp builders can manage, optimize, and share in protocol fees. Designing systems to help applications succeed financially by giving them new tools to earn revenues keeps their long term loyalty to NERO through alignment.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NERO, raziščite ceno žetona NERO v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov NERO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike NERO (NERO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NERO? Naša stran za napovedovanje cen NERO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen NERO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati NERO (NERO)? MEXC podpira različne načine nakupa NERO, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

