Odkrijte ključne vpoglede v cat in a dogs world (MEW), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za cat in a dogs world (MEW), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins.

Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov MEW, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike cat in a dogs world (MEW) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Kako kupiti MEW Želite v svoj portfelj dodati cat in a dogs world (MEW)? MEXC podpira različne načine nakupa MEW, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut. Naučite se, kako kupiti MEW na MEXC!

Zgodovina cen cat in a dogs world (MEW) Analiza zgodovine cen MEW pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende. Raziščite zgodovino cen MEW zdaj!