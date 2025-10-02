Tokenomika Leeds United FC (LUFC)
Tokenomika in analiza cen Leeds United FC (LUFC)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Leeds United FC (LUFC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Leeds United FC (LUFC)
One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club.
Tokenomika Leeds United FC (LUFC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Leeds United FC (LUFC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov LUFC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LUFC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko LUFC, raziščite ceno žetona LUFC v živo!
Zgodovina cen Leeds United FC (LUFC)
Analiza zgodovine cen LUFC pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
