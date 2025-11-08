BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute KGEN v živo je 0.2653 USD. Tržna kapitalizacija KGEN je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz KGEN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena KGEN(KGEN)

Cena 1 KGEN v USD v živo:

-6.94%1D
KGEN (KGEN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:59:40 (UTC+8)

Današnja cena KGEN

Današnja cena kriptovalute KGEN (KGEN) v živo je $ 0.2653, s spremembo 6.94 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KGEN v USD je $ 0.2653 na KGEN.

Kriptovaluta KGEN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- KGEN. V zadnjih 24 urah se je KGEN trgovalo med $ 0.2624 (najnižje) in $ 0.292 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je KGEN premaknil -1.42% v zadnji uri in +10.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 409.30K.

Tržne informacije KGEN (KGEN)

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija KGEN je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 409.30K. Obstoječa ponudba KGEN je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 265.30M.

Zgodovina cene KGEN, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

-1.42%

-6.94%

+10.40%

+10.40%

Zgodovina cen KGEN (KGEN) v USD

Sledite spremembam cen KGEN za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.019785-6.94%
30 dni$ +0.1038+64.27%
60 dni$ +0.0653+32.65%
90 dni$ +0.0653+32.65%
Današnja sprememba cene KGEN

Danes je KGEN zabeležil spremembo $ -0.019785 (-6.94%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene KGEN

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.1038 (+64.27%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene KGEN

Če pogled razširimo na 60 dni, se je KGEN spremenil za $ +0.0653 (+32.65%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene KGEN

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0653 (+32.65%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen KGEN (KGEN) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen KGEN.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto KGEN

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute KGEN, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute KGEN?

KGEN token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact KGEN's price movements.

Trading Volume: Higher trading activity typically leads to increased price volatility and liquidity.

Utility & Adoption: The token's use cases within its ecosystem and real-world applications drive demand.

Supply Mechanics: Token distribution, staking rewards, and burn mechanisms affect circulating supply.

Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost investor interest and token value.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance updates influence market perception.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute KGEN?

People want to know KGEN price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and market movements.

Napoved cene za kriptovaluto KGEN

Napoved cene KGEN (KGEN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KGEN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen KGEN (KGEN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena KGEN lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute KGEN v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen KGEN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute KGEN.

O KGEN

KGEN is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is designed to facilitate a variety of functions, including payments, smart contracts, and governance. KGEN employs a consensus mechanism and chain design that is widely recognized and accepted within the crypto community. The asset's issuance model is based on a pre-determined supply, which is a common feature among many digital currencies. KGEN's primary use is within its native ecosystem, where it serves as the primary medium of exchange and is used to incentivize participation and reward contributions. It is important to note that like all cryptocurrencies, KGEN's value and utility are subject to market dynamics and technological advancements.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto KGEN

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto KGEN? Nakup KGEN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute KGEN. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute KGEN (KGEN).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in KGEN bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu KGEN (KGEN)

Kaj lahko storite s kriptovaluto KGEN

Z lastništvom kriptovalute KGEN se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup KGEN (KGEN) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Kaj je KGEN (KGEN)

Kratos Gamer Network (KGeN) is a decentralised, global gaming network built to empower the next generation of players - starting with emerging markets in the Global South. At its core, KGeN offers a decentralized data layer for gamers and publishers alike, using a transparent on-chain reputation engine called Proof of Gamer (PoG). This technology ensures that every gamer’s identity, achievements, and community connections remain authentic and verifiable.

KGEN Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje KGEN razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna KGEN spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o KGEN

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta KGEN?
Če bi kriptovaluta KGEN rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute KGEN.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:59:40 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti KGEN (KGEN)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti KGEN

