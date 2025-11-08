Današnja cena KGEN

Današnja cena kriptovalute KGEN (KGEN) v živo je $ 0.2653, s spremembo 6.94 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KGEN v USD je $ 0.2653 na KGEN.

Kriptovaluta KGEN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- KGEN. V zadnjih 24 urah se je KGEN trgovalo med $ 0.2624 (najnižje) in $ 0.292 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je KGEN premaknil -1.42% v zadnji uri in +10.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 409.30K.

Tržne informacije KGEN (KGEN)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 409.30K$ 409.30K $ 409.30K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 265.30M$ 265.30M $ 265.30M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

