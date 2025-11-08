Današnja cena kriptovalute EVAA Protocol v živo je 2.366 USD. Tržna kapitalizacija EVAA je 15,658,121.752 USD. Spremljajte posodobitve cen iz EVAA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute EVAA Protocol v živo je 2.366 USD. Tržna kapitalizacija EVAA je 15,658,121.752 USD. Spremljajte posodobitve cen iz EVAA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute EVAA Protocol (EVAA) v živo je $ 2.366, s spremembo 1.94 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EVAA v USD je $ 2.366 na EVAA.
Kriptovaluta EVAA Protocol je trenutno na #891. mestu s tržno kapitalizacijo $ 15.66M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.62M EVAA. V zadnjih 24 urah se je EVAA trgovalo med $ 2.265 (najnižje) in $ 2.741 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 13.61297177645488, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.4583095338977914.
V kratkoročni uspešnosti se je EVAA premaknil +1.80% v zadnji uri in -72.58% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 725.77K.
Tržne informacije EVAA Protocol (EVAA)
No.891
$ 15.66M
$ 725.77K
$ 118.30M
6.62M
50,000,000
50,000,000
13.23%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija EVAA Protocol je $ 15.66M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 725.77K. Obstoječa ponudba EVAA je 6.62M, skupna ponudba pa znaša 50000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 118.30M.
Zgodovina cene EVAA Protocol, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 2.265
24H Nizka
$ 2.741
24H Visoka
$ 2.265
$ 2.741
$ 13.61297177645488
$ 1.4583095338977914
+1.80%
+1.94%
-72.58%
-72.58%
Zgodovina cen EVAA Protocol (EVAA) v USD
Sledite spremembam cen EVAA Protocol za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.04491
+1.94%
30 dni
$ -1.145
-32.62%
60 dni
$ +0.366
+18.30%
90 dni
$ +0.366
+18.30%
Današnja sprememba cene EVAA Protocol
Danes je EVAA zabeležil spremembo $ +0.04491 (+1.94%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene EVAA Protocol
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -1.145 (-32.62%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene EVAA Protocol
Če pogled razširimo na 60 dni, se je EVAA spremenil za $ +0.366 (+18.30%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene EVAA Protocol
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.366 (+18.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen EVAA Protocol (EVAA) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto EVAA Protocol
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute EVAA Protocol, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute EVAA Protocol?
EVAA Protocol token prices are influenced by several key factors:
Protocol Adoption: User growth, total value locked (TVL), and platform usage directly affect token demand.
Utility & Governance: EVAA's role in protocol governance and staking rewards drives holding incentives.
DeFi Trends: Performance of the broader DeFi sector influences lending protocol tokens like EVAA.
Tokenomics: Supply mechanisms, inflation rates, and token distribution schedules affect price dynamics.
Competition: Performance relative to other lending protocols impacts investor preference.
Technical Developments: Protocol upgrades, new features, and security improvements influence confidence.
Regulatory Environment: Crypto regulations and compliance requirements affect institutional adoption.
Trading Volume: Liquidity and exchange listings impact price stability and accessibility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute EVAA Protocol?
People want to know EVAA Protocol price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment timing. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, monitor profits/losses, and assess market volatility. Investors use current prices to evaluate performance against other cryptocurrencies and make informed decisions about buying, selling, or holding their EVAA tokens.
Napoved cene za kriptovaluto EVAA Protocol
Napoved cene EVAA Protocol (EVAA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EVAA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen EVAA Protocol (EVAA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena EVAA Protocol lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute EVAA Protocol v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen EVAA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute EVAA Protocol.
O EVAA Protocol
EVAA (EVA) is a cryptocurrency designed to facilitate transactions within the EVA ecosystem. As an integral part of this decentralized platform, EVAA aims to provide a secure and efficient medium of exchange for users, enabling them to participate in various activities and services offered within the ecosystem. The asset operates on a blockchain, utilizing a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network. It is typically used for transactions within the EVA platform, including but not limited to, purchasing goods and services, participating in community voting, and earning rewards. The issuance of EVAA is predetermined and transparent, adhering to a set schedule that is publicly available.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto EVAA Protocol
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto EVAA Protocol? Nakup EVAA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute EVAA Protocol. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute EVAA Protocol (EVAA).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 6.62M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in EVAA Protocol bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto EVAA Protocol
Z lastništvom kriptovalute EVAA Protocol se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup EVAA Protocol (EVAA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.
EVAA Protocol Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje EVAA Protocol razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o EVAA Protocol
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta EVAA Protocol?
Če bi kriptovaluta EVAA Protocol rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute EVAA Protocol.
Koliko je kriptovaluta EVAA Protocol vredna danes?
Današnja cena kriptovalute EVAA Protocol je $ 2.366. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta EVAA Protocol še vedno dobra naložba?
EVAA Protocol ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v EVAA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto EVAA Protocol?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto EVAA Protocol v vrednosti $ 725.77K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute EVAA Protocol?
Cena kriptovalute EVAA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute EVAA Protocol v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena EVAA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute EVAA Protocol?
Na ceno EVAA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,268.85
+1.45%
ETH
3,451.55
+4.67%
SOL
161.26
+3.76%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1051
+1.13%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za EVAA na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par EVAA/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute EVAA Protocol gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute EVAA Protocol letos rasla?
Cena kriptovalute EVAA Protocol bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute EVAA Protocol (EVAA).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:12:17 (UTC+8)
