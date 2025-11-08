Današnja cena EVAA Protocol

Današnja cena kriptovalute EVAA Protocol (EVAA) v živo je $ 2.366, s spremembo 1.94 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EVAA v USD je $ 2.366 na EVAA.

Kriptovaluta EVAA Protocol je trenutno na #891. mestu s tržno kapitalizacijo $ 15.66M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.62M EVAA. V zadnjih 24 urah se je EVAA trgovalo med $ 2.265 (najnižje) in $ 2.741 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 13.61297177645488, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.4583095338977914.

V kratkoročni uspešnosti se je EVAA premaknil +1.80% v zadnji uri in -72.58% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 725.77K.

Tržne informacije EVAA Protocol (EVAA)

Uvrstitev No.891 Tržna kapitalizacija $ 15.66M$ 15.66M $ 15.66M Volumen (24H) $ 725.77K$ 725.77K $ 725.77K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 118.30M$ 118.30M $ 118.30M Zaloga v obtoku 6.62M 6.62M 6.62M Največja ponudba 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Skupna ponudba 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Hitrost kroženja 13.23% Javna veriga blokov BSC

