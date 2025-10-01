Tokenomika JITO (JTO)

Tokenomika JITO (JTO)

Odkrijte ključne vpoglede v JITO (JTO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:27:39 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen JITO (JTO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za JITO (JTO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 628.99M
$ 628.99M
Skupna ponudba:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 383.53M
$ 383.53M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.64B
$ 1.64B
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 5.32
$ 5.32
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.5362303075154018
$ 0.5362303075154018
Trenutna cena:
$ 1.64
$ 1.64

Informacije o JITO (JTO)

JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

Uradna spletna stran:
https://www.jito.network/
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/jtojtomepa8beP8AuQc6eXt5FriJwfFMwQx2v2f9mCL

Tokenomika JITO (JTO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike JITO (JTO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov JTO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov JTO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko JTO, raziščite ceno žetona JTO v živo!

Kako kupiti JTO

Želite v svoj portfelj dodati JITO (JTO)? MEXC podpira različne načine nakupa JTO, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen JITO (JTO)

Analiza zgodovine cen JTO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene JTO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal JTO? Naša stran za napovedovanje cen JTO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

