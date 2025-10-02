Tokenomika IMO Invest (IMO)

Tokenomika IMO Invest (IMO)

Odkrijte ključne vpoglede v IMO Invest (IMO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:41:21 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen IMO Invest (IMO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za IMO Invest (IMO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 19.68M
$ 19.68M$ 19.68M
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 32.44M
$ 32.44M$ 32.44M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 2.52
$ 2.52$ 2.52
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 1.622
$ 1.622$ 1.622

Informacije o IMO Invest (IMO)

Unlock global real estate investment with RWA through $IMO. Simple, seamless, and blockchain-powered.

Uradna spletna stran:
https://imo-invest.com/
Bela knjiga:
https://imo-invest.com/docs/IMO_Whitepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://basescan.org/token/0x5A7a2bf9fFae199f088B25837DcD7E115CF8E1bb

Tokenomika IMO Invest (IMO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike IMO Invest (IMO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov IMO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov IMO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko IMO, raziščite ceno žetona IMO v živo!

Kako kupiti IMO

Želite v svoj portfelj dodati IMO Invest (IMO)? MEXC podpira različne načine nakupa IMO, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen IMO Invest (IMO)

Analiza zgodovine cen IMO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene IMO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal IMO? Naša stran za napovedovanje cen IMO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti