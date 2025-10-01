Tokenomika SPACE ID (ID)

Tokenomika SPACE ID (ID)

Odkrijte ključne vpoglede v SPACE ID (ID), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:22:52 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen SPACE ID (ID)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SPACE ID (ID), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 178.80M
Skupna ponudba:
$ 2.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.19B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 301.60M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.8377
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.1348710561542328
Trenutna cena:
$ 0.1508
Informacije o SPACE ID (ID)

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

Uradna spletna stran:
https://space.id
Bela knjiga:
https://docs.space.id
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x2dff88a56767223a5529ea5960da7a3f5f766406

Tokenomika SPACE ID (ID): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike SPACE ID (ID) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ID, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ID.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ID, raziščite ceno žetona ID v živo!

