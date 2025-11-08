Današnja cena kriptovalute Impossible Cloud Net v živo je 0.24351 USD. Tržna kapitalizacija ICNT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ICNT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Impossible Cloud Net v živo je 0.24351 USD. Tržna kapitalizacija ICNT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ICNT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Impossible Cloud Net (ICNT) v živo je $ 0.24351, s spremembo 0.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ICNT v USD je $ 0.24351 na ICNT.
Kriptovaluta Impossible Cloud Net je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ICNT. V zadnjih 24 urah se je ICNT trgovalo med $ 0.2329 (najnižje) in $ 0.25203 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je ICNT premaknil -0.25% v zadnji uri in -8.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 86.55K.
Tržne informacije Impossible Cloud Net (ICNT)
Trenutna tržna kapitalizacija Impossible Cloud Net je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 86.55K. Obstoječa ponudba ICNT je --, skupna ponudba pa znaša 700000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 170.46M.
Zgodovina cene Impossible Cloud Net, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.2329
$ 0.2329$ 0.2329
24H Nizka
$ 0.25203
$ 0.25203$ 0.25203
24H Visoka
$ 0.2329
$ 0.2329$ 0.2329
$ 0.25203
$ 0.25203$ 0.25203
--
----
--
----
-0.25%
-0.06%
-8.04%
-8.04%
Zgodovina cen Impossible Cloud Net (ICNT) v USD
Sledite spremembam cen Impossible Cloud Net za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0001462
-0.06%
30 dni
$ +0.02324
+10.55%
60 dni
$ +0.01725
+7.62%
90 dni
$ -0.04927
-16.83%
Današnja sprememba cene Impossible Cloud Net
Danes je ICNT zabeležil spremembo $ -0.0001462 (-0.06%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Impossible Cloud Net
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.02324 (+10.55%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Impossible Cloud Net
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ICNT spremenil za $ +0.01725 (+7.62%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Impossible Cloud Net
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.04927 (-16.83%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Impossible Cloud Net (ICNT) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Impossible Cloud Net
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Impossible Cloud Net, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Impossible Cloud Net?
Several key factors influence Impossible Cloud Net (ICNT) token prices:
Market Demand: Adoption of decentralized cloud storage services drives token utility and demand.
Technology Development: Platform upgrades, new features, and technical improvements affect investor confidence.
Competition: Performance against other decentralized storage projects like Filecoin impacts valuation.
Token Utility: ICNT's use for storage payments, staking, and governance creates fundamental demand.
Market Sentiment: Overall crypto market trends and risk appetite influence all altcoin prices.
Partnership Announcements: Strategic collaborations with enterprises or tech companies boost confidence.
Regulatory Environment: Cloud storage and data privacy regulations impact adoption prospects.
Network Usage: Active storage capacity, user growth, and transaction volume indicate real-world utility.
Team Development: Progress updates, roadmap execution, and community engagement influence investor sentiment.
Like most cryptocurrencies, ICNT prices remain highly volatile and speculative, driven by both fundamental project metrics and broader market psychology.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Impossible Cloud Net?
People want to know ICNT price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management and tracking profits/losses, market analysis and trend identification, and staying updated on their investment value in real-time.
Napoved cene za kriptovaluto Impossible Cloud Net
Napoved cene Impossible Cloud Net (ICNT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ICNT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Impossible Cloud Net (ICNT) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Impossible Cloud Net lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Impossible Cloud Net v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ICNT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Impossible Cloud Net.
O Impossible Cloud Net
ICNT (Iconic Token) is a digital asset that operates on the Ethereum platform, utilizing the ERC-20 token standard. It is designed to facilitate transactions within the Iconic ecosystem, a blockchain-based platform that aims to promote and foster the growth of the digital art market. ICNT is primarily used as a medium of exchange for purchasing digital art pieces, participating in auctions, and accessing other platform features. The token's supply and issuance model is based on smart contracts, ensuring transparency and security in all transactions. By leveraging blockchain technology, ICNT aims to democratize access to digital art, providing artists and collectors with a decentralized marketplace for their works.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Impossible Cloud Net
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Impossible Cloud Net?
Če bi kriptovaluta Impossible Cloud Net rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Impossible Cloud Net.
Koliko je kriptovaluta Impossible Cloud Net vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Impossible Cloud Net je $ 0.24351. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Impossible Cloud Net še vedno dobra naložba?
Impossible Cloud Net ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ICNT, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Impossible Cloud Net?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Impossible Cloud Net v vrednosti $ 86.55K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Impossible Cloud Net?
Cena kriptovalute ICNT se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Impossible Cloud Net v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ICNT.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Impossible Cloud Net?
Na ceno ICNT vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,342.01
+1.52%
ETH
3,439.1
+4.29%
SOL
161.11
+3.66%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.0948
+0.19%
Bo cena kriptovalute Impossible Cloud Net letos rasla?
Cena kriptovalute Impossible Cloud Net bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Impossible Cloud Net (ICNT).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:57:17 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Impossible Cloud Net (ICNT)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.