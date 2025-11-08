BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Impossible Cloud Net v živo je 0.24351 USD. Tržna kapitalizacija ICNT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ICNT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Impossible Cloud Net v živo je 0.24351 USD. Tržna kapitalizacija ICNT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ICNT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ICNT

Informacije o ceni ICNT

Kaj je ICNT

Bela knjiga ICNT

Uradna spletna stran ICNT

Tokenomika ICNT

Napoved cen ICNT

Zgodovina ICNT

ICNT Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute ICNT v fiat

Spot ICNT

Terminske pogodbe ICNT USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Impossible Cloud Net Logotip

Cena Impossible Cloud Net(ICNT)

Cena 1 ICNT v USD v živo:

$0.24351
$0.24351$0.24351
-0.06%1D
USD
Impossible Cloud Net (ICNT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:57:17 (UTC+8)

Današnja cena Impossible Cloud Net

Današnja cena kriptovalute Impossible Cloud Net (ICNT) v živo je $ 0.24351, s spremembo 0.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ICNT v USD je $ 0.24351 na ICNT.

Kriptovaluta Impossible Cloud Net je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ICNT. V zadnjih 24 urah se je ICNT trgovalo med $ 0.2329 (najnižje) in $ 0.25203 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ICNT premaknil -0.25% v zadnji uri in -8.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 86.55K.

Tržne informacije Impossible Cloud Net (ICNT)

--
----

$ 86.55K
$ 86.55K$ 86.55K

$ 170.46M
$ 170.46M$ 170.46M

--
----

700,000,000
700,000,000 700,000,000

700,000,000
700,000,000 700,000,000

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Impossible Cloud Net je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 86.55K. Obstoječa ponudba ICNT je --, skupna ponudba pa znaša 700000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 170.46M.

Zgodovina cene Impossible Cloud Net, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.2329
$ 0.2329$ 0.2329
24H Nizka
$ 0.25203
$ 0.25203$ 0.25203
24H Visoka

$ 0.2329
$ 0.2329$ 0.2329

$ 0.25203
$ 0.25203$ 0.25203

--
----

--
----

-0.25%

-0.06%

-8.04%

-8.04%

Zgodovina cen Impossible Cloud Net (ICNT) v USD

Sledite spremembam cen Impossible Cloud Net za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0001462-0.06%
30 dni$ +0.02324+10.55%
60 dni$ +0.01725+7.62%
90 dni$ -0.04927-16.83%
Današnja sprememba cene Impossible Cloud Net

Danes je ICNT zabeležil spremembo $ -0.0001462 (-0.06%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Impossible Cloud Net

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.02324 (+10.55%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Impossible Cloud Net

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ICNT spremenil za $ +0.01725 (+7.62%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Impossible Cloud Net

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.04927 (-16.83%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Impossible Cloud Net (ICNT) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Impossible Cloud Net.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Impossible Cloud Net

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Impossible Cloud Net, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Impossible Cloud Net?

Several key factors influence Impossible Cloud Net (ICNT) token prices:

Market Demand: Adoption of decentralized cloud storage services drives token utility and demand.

Technology Development: Platform upgrades, new features, and technical improvements affect investor confidence.

Competition: Performance against other decentralized storage projects like Filecoin impacts valuation.

Token Utility: ICNT's use for storage payments, staking, and governance creates fundamental demand.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and risk appetite influence all altcoin prices.

Partnership Announcements: Strategic collaborations with enterprises or tech companies boost confidence.

Supply Dynamics: Token release schedules, burning mechanisms, and staking participation affect circulating supply.

Regulatory Environment: Cloud storage and data privacy regulations impact adoption prospects.

Network Usage: Active storage capacity, user growth, and transaction volume indicate real-world utility.

Team Development: Progress updates, roadmap execution, and community engagement influence investor sentiment.

Like most cryptocurrencies, ICNT prices remain highly volatile and speculative, driven by both fundamental project metrics and broader market psychology.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Impossible Cloud Net?

People want to know ICNT price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management and tracking profits/losses, market analysis and trend identification, and staying updated on their investment value in real-time.

Napoved cene za kriptovaluto Impossible Cloud Net

Napoved cene Impossible Cloud Net (ICNT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ICNT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Impossible Cloud Net (ICNT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Impossible Cloud Net lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Impossible Cloud Net v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ICNT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Impossible Cloud Net.

O Impossible Cloud Net

ICNT (Iconic Token) is a digital asset that operates on the Ethereum platform, utilizing the ERC-20 token standard. It is designed to facilitate transactions within the Iconic ecosystem, a blockchain-based platform that aims to promote and foster the growth of the digital art market. ICNT is primarily used as a medium of exchange for purchasing digital art pieces, participating in auctions, and accessing other platform features. The token's supply and issuance model is based on smart contracts, ensuring transparency and security in all transactions. By leveraging blockchain technology, ICNT aims to democratize access to digital art, providing artists and collectors with a decentralized marketplace for their works.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Impossible Cloud Net

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Impossible Cloud Net? Nakup ICNT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Impossible Cloud Net. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Impossible Cloud Net (ICNT).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Impossible Cloud Net bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Impossible Cloud Net (ICNT)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Impossible Cloud Net

Z lastništvom kriptovalute Impossible Cloud Net se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Impossible Cloud Net (ICNT) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Impossible Cloud Net Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Impossible Cloud Net razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Impossible Cloud Net spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Impossible Cloud Net

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Impossible Cloud Net?
Če bi kriptovaluta Impossible Cloud Net rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Impossible Cloud Net.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:57:17 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Impossible Cloud Net (ICNT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Impossible Cloud Net

ICNT USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na ICNT z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami ICNT USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Impossible Cloud Net (ICNT) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Impossible Cloud Net v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
ICNT/USDT
$0.24351
$0.24351$0.24351
-0.10%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.3965
$1.3965$1.3965

+2,693.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004278
$0.00004278$0.00004278

+755.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000022300
$0.000022300$0.000022300

+271.66%

Flux

Flux

FLUX

$0.22905
$0.22905$0.22905

+109.50%

0G

0G

0G

$1.553
$1.553$1.553

+48.75%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz ICNT v USD

Znesek

ICNT
ICNT
USD
USD

1 ICNT = 0.24351 USD