Današnja cena Impossible Cloud Net

Današnja cena kriptovalute Impossible Cloud Net (ICNT) v živo je $ 0.24351, s spremembo 0.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ICNT v USD je $ 0.24351 na ICNT.

Kriptovaluta Impossible Cloud Net je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ICNT. V zadnjih 24 urah se je ICNT trgovalo med $ 0.2329 (najnižje) in $ 0.25203 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ICNT premaknil -0.25% v zadnji uri in -8.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 86.55K.

Tržne informacije Impossible Cloud Net (ICNT)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 86.55K$ 86.55K $ 86.55K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 170.46M$ 170.46M $ 170.46M Zaloga v obtoku ---- -- Največja ponudba 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Skupna ponudba 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Impossible Cloud Net je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 86.55K. Obstoječa ponudba ICNT je --, skupna ponudba pa znaša 700000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 170.46M.