Na podlagi vaše napovedi bi lahko Impossible Cloud Net zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.26939.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Impossible Cloud Net zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.282859.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ICNT za leto 2027 $ 0.297002 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ICNT za leto 2028 $ 0.311852 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ICNT v letu 2029 $ 0.327445 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ICNT v letu 2030 $ 0.343817 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Impossible Cloud Net lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.560042.

Leta 2050 bi se cena Impossible Cloud Net lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.912250.