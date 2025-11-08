BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Hemi v živo je 0.03442 USD. Tržna kapitalizacija HEMI je 33,645,550 USD. Spremljajte posodobitve cen iz HEMI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Hemi(HEMI)

Cena 1 HEMI v USD v živo:

$0.03442
-0.63%1D
USD
Hemi (HEMI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:15:28 (UTC+8)

Današnja cena Hemi

Današnja cena kriptovalute Hemi (HEMI) v živo je $ 0.03442, s spremembo 0.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HEMI v USD je $ 0.03442 na HEMI.

Kriptovaluta Hemi je trenutno na #635. mestu s tržno kapitalizacijo $ 33.65M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 977.50M HEMI. V zadnjih 24 urah se je HEMI trgovalo med $ 0.0322 (najnižje) in $ 0.03736 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.19259179461442666, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.015350458365510373.

V kratkoročni uspešnosti se je HEMI premaknil -0.50% v zadnji uri in -18.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 188.63K.

Tržne informacije Hemi (HEMI)

No.635

$ 33.65M
$ 188.63K
$ 344.20M
977.50M
10,000,000,000
10,000,000,000
9.77%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Hemi je $ 33.65M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 188.63K. Obstoječa ponudba HEMI je 977.50M, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 344.20M.

Zgodovina cene Hemi, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0322
24H Nizka
$ 0.03736
24H Visoka

$ 0.0322
$ 0.03736
$ 0.19259179461442666
$ 0.015350458365510373
-0.50%

-0.63%

-18.44%

-18.44%

Zgodovina cen Hemi (HEMI) v USD

Sledite spremembam cen Hemi za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0002182-0.63%
30 dni$ -0.05358-60.89%
60 dni$ -0.00373-9.78%
90 dni$ +0.02942+588.40%
Današnja sprememba cene Hemi

Danes je HEMI zabeležil spremembo $ -0.0002182 (-0.63%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Hemi

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.05358 (-60.89%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Hemi

Če pogled razširimo na 60 dni, se je HEMI spremenil za $ -0.00373 (-9.78%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Hemi

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.02942 (+588.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Hemi (HEMI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Hemi.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Hemi

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Hemi, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Hemi?

Several key factors influence Hemi (HEMI) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact HEMI's value.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Technology Updates: Protocol improvements, network upgrades, and development milestones can drive price movements.

Adoption: Real-world use cases, partnerships, and integration with other platforms influence demand.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact investor sentiment and trading activity.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, HEMI often follows Bitcoin's price trends.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Hemi?

People want to know Hemi (HEMI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and make profitable moves in the crypto market.

Napoved cene za kriptovaluto Hemi

Napoved cene Hemi (HEMI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HEMI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Hemi (HEMI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Hemi lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Hemi v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen HEMI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Hemi.

O Hemi

HEMI is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is designed to facilitate transactions and interactions within a decentralized network, with a particular focus on enhancing the efficiency and security of these processes. HEMI employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network, ensuring a reliable and trustworthy environment for users. The asset's primary use is as a medium of exchange within its network, but it also plays a role in governance, allowing holders to participate in decision-making processes. The supply and issuance model of HEMI is designed to maintain a balance between demand and supply, contributing to the stability of the asset.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Hemi

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Hemi? Nakup HEMI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Hemi. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Hemi (HEMI).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 977.50M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Hemi bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Hemi (HEMI)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Hemi

Z lastništvom kriptovalute Hemi se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Hemi (HEMI) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Hemi (HEMI)

Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.

Hemi Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Hemi razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Hemi spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Hemi

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Hemi?
Če bi kriptovaluta Hemi rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Hemi.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:15:28 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Hemi (HEMI)

Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Hemi

HEMI USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na HEMI z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami HEMI USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Hemi (HEMI) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Hemi v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
HEMI/USDC
$0.03448
-0.51%
0.00% (USDT)
HEMI/USDT
$0.03442
-0.69%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

