Današnja cena Hemi

Današnja cena kriptovalute Hemi (HEMI) v živo je $ 0.03442, s spremembo 0.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HEMI v USD je $ 0.03442 na HEMI.

Kriptovaluta Hemi je trenutno na #635. mestu s tržno kapitalizacijo $ 33.65M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 977.50M HEMI. V zadnjih 24 urah se je HEMI trgovalo med $ 0.0322 (najnižje) in $ 0.03736 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.19259179461442666, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.015350458365510373.

V kratkoročni uspešnosti se je HEMI premaknil -0.50% v zadnji uri in -18.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 188.63K.

Tržne informacije Hemi (HEMI)

Uvrstitev No.635 Tržna kapitalizacija $ 33.65M$ 33.65M $ 33.65M Volumen (24H) $ 188.63K$ 188.63K $ 188.63K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 344.20M$ 344.20M $ 344.20M Zaloga v obtoku 977.50M 977.50M 977.50M Največja ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Hitrost kroženja 9.77% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Hemi je $ 33.65M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 188.63K. Obstoječa ponudba HEMI je 977.50M, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 344.20M.