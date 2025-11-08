Današnja cena kriptovalute Hemi v živo je 0.03442 USD. Tržna kapitalizacija HEMI je 33,645,550 USD. Spremljajte posodobitve cen iz HEMI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Hemi v živo je 0.03442 USD. Tržna kapitalizacija HEMI je 33,645,550 USD. Spremljajte posodobitve cen iz HEMI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Hemi (HEMI) v živo je $ 0.03442, s spremembo 0.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HEMI v USD je $ 0.03442 na HEMI.
Kriptovaluta Hemi je trenutno na #635. mestu s tržno kapitalizacijo $ 33.65M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 977.50M HEMI. V zadnjih 24 urah se je HEMI trgovalo med $ 0.0322 (najnižje) in $ 0.03736 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.19259179461442666, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.015350458365510373.
V kratkoročni uspešnosti se je HEMI premaknil -0.50% v zadnji uri in -18.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 188.63K.
Tržne informacije Hemi (HEMI)
No.635
$ 33.65M
$ 188.63K
$ 344.20M
977.50M
10,000,000,000
10,000,000,000
9.77%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Hemi je $ 33.65M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 188.63K. Obstoječa ponudba HEMI je 977.50M, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 344.20M.
Zgodovina cene Hemi, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0322
24H Nizka
$ 0.03736
24H Visoka
$ 0.0322
$ 0.03736
$ 0.19259179461442666
$ 0.015350458365510373
-0.50%
-0.63%
-18.44%
-18.44%
Zgodovina cen Hemi (HEMI) v USD
Sledite spremembam cen Hemi za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0002182
-0.63%
30 dni
$ -0.05358
-60.89%
60 dni
$ -0.00373
-9.78%
90 dni
$ +0.02942
+588.40%
Današnja sprememba cene Hemi
Danes je HEMI zabeležil spremembo $ -0.0002182 (-0.63%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Hemi
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.05358 (-60.89%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Hemi
Če pogled razširimo na 60 dni, se je HEMI spremenil za $ -0.00373 (-9.78%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Hemi
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.02942 (+588.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Hemi (HEMI) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Hemi, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Hemi?
Several key factors influence Hemi (HEMI) cryptocurrency prices:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.
Technology Updates: Protocol improvements, network upgrades, and development milestones can drive price movements.
Adoption: Real-world use cases, partnerships, and integration with other platforms influence demand.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact investor sentiment and trading activity.
Bitcoin Correlation: Like most altcoins, HEMI often follows Bitcoin's price trends.
Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Hemi?
People want to know Hemi (HEMI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and make profitable moves in the crypto market.
Napoved cene za kriptovaluto Hemi
Napoved cene Hemi (HEMI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HEMI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Hemi (HEMI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Hemi lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Hemi v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen HEMI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Hemi.
O Hemi
HEMI is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is designed to facilitate transactions and interactions within a decentralized network, with a particular focus on enhancing the efficiency and security of these processes. HEMI employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network, ensuring a reliable and trustworthy environment for users. The asset's primary use is as a medium of exchange within its network, but it also plays a role in governance, allowing holders to participate in decision-making processes. The supply and issuance model of HEMI is designed to maintain a balance between demand and supply, contributing to the stability of the asset.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Hemi
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Hemi? Nakup HEMI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Hemi. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Hemi (HEMI).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 977.50M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Hemi bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Hemi
Z lastništvom kriptovalute Hemi se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.
Hemi Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Hemi razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta Hemi rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Hemi.
Koliko je kriptovaluta Hemi vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Hemi je $ 0.03442. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Hemi še vedno dobra naložba?
Hemi ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v HEMI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Hemi?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Hemi v vrednosti $ 188.63K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Hemi?
Cena kriptovalute HEMI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Hemi v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena HEMI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Hemi?
Na ceno HEMI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,264.57
+1.45%
ETH
3,449.38
+4.60%
SOL
161.18
+3.71%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.104
+1.03%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za HEMI na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par HEMI/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Hemi gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Hemi letos rasla?
Cena kriptovalute Hemi bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Hemi (HEMI).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:15:28 (UTC+8)
