BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute 4 v živo je 0.06177 USD. Tržna kapitalizacija 4 je 61,770,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz 4 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute 4 v živo je 0.06177 USD. Tržna kapitalizacija 4 je 61,770,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz 4 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o 4

Informacije o ceni 4

Kaj je 4

Tokenomika 4

Napoved cen 4

Zgodovina 4

4 Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute 4 v fiat

Spot 4

Terminske pogodbe 4 USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

4 Logotip

Cena 4(4)

Cena 1 4 v USD v živo:

$0.06177
$0.06177$0.06177
+3.01%1D
USD
4 (4) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:39:43 (UTC+8)

Današnja cena 4

Današnja cena kriptovalute 4 (4) v živo je $ 0.06177, s spremembo 3.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 4 v USD je $ 0.06177 na 4.

Kriptovaluta 4 je trenutno na #401. mestu s tržno kapitalizacijo $ 61.77M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B 4. V zadnjih 24 urah se je 4 trgovalo med $ 0.05518 (najnižje) in $ 0.07586 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.3006185668115678, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000099081384903154.

V kratkoročni uspešnosti se je 4 premaknil +0.12% v zadnji uri in -25.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 3.77M.

Tržne informacije 4 (4)

No.401

$ 61.77M
$ 61.77M$ 61.77M

$ 3.77M
$ 3.77M$ 3.77M

$ 61.77M
$ 61.77M$ 61.77M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija 4 je $ 61.77M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 3.77M. Obstoječa ponudba 4 je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 61.77M.

Zgodovina cene 4, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.05518
$ 0.05518$ 0.05518
24H Nizka
$ 0.07586
$ 0.07586$ 0.07586
24H Visoka

$ 0.05518
$ 0.05518$ 0.05518

$ 0.07586
$ 0.07586$ 0.07586

$ 0.3006185668115678
$ 0.3006185668115678$ 0.3006185668115678

$ 0.000099081384903154
$ 0.000099081384903154$ 0.000099081384903154

+0.12%

+3.01%

-25.49%

-25.49%

Zgodovina cen 4 (4) v USD

Sledite spremembam cen 4 za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0018049+3.01%
30 dni$ -0.11418-64.90%
60 dni$ +0.05177+517.70%
90 dni$ +0.05177+517.70%
Današnja sprememba cene 4

Danes je 4 zabeležil spremembo $ +0.0018049 (+3.01%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene 4

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.11418 (-64.90%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene 4

Če pogled razširimo na 60 dni, se je 4 spremenil za $ +0.05177 (+517.70%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene 4

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.05177 (+517.70%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen 4 (4) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen 4.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto 4

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute 4, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute 4?

Several key factors influence cryptocurrency prices:

Supply and Demand: Market liquidity, token circulation, and trading volume directly impact price movements.

Market Sentiment: Investor emotions, news coverage, and social media buzz create buying or selling pressure.

Regulatory Changes: Government policies and legal frameworks affect market confidence and adoption.

Technology Updates: Protocol upgrades, security improvements, and new features influence perceived value.

Institutional Adoption: Corporate investments and mainstream acceptance drive demand.

Economic Conditions: Inflation, interest rates, and global financial stability affect crypto as an alternative asset.

Market Manipulation: Large holders and coordinated trading can artificially influence prices.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute 4?

People want to know cryptocurrency prices today because:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy/sell at optimal times
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes
3. Market timing - Price movements help predict future trends
4. Profit/loss calculation - Real-time data shows gains or losses
5. FOMO prevention - Staying informed reduces fear of missing opportunities

Napoved cene za kriptovaluto 4

Napoved cene 4 (4) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena 4 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen 4 (4) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena 4 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute 4 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen 4 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute 4.

O 4

4 (4) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is primarily designed to serve as a medium of exchange, allowing users to conduct transactions quickly and efficiently. The asset uses a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which is widely recognized for its energy efficiency compared to other consensus models. 4's blockchain design also enables it to support smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into code. This feature broadens the asset's use cases, making it suitable for various applications in the decentralized finance (DeFi) sector.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto 4

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto 4? Nakup 4 je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute 4. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute 4 (4).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 1.00B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in 4 bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu 4 (4)

Kaj lahko storite s kriptovaluto 4

Z lastništvom kriptovalute 4 se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup 4 (4) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je 4 (4)

A meme coin on four.meme

4 Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje 4 razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o 4

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta 4?
Če bi kriptovaluta 4 rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute 4.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:39:43 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti 4 (4)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti 4

4 USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na 4 z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami 4 USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte 4 (4) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute 4 v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
4/USDT
$0.06177
$0.06177$0.06177
+3.07%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.5300
$1.5300$1.5300

+2,960.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004172
$0.00004172$0.00004172

+734.40%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000020000
$0.000020000$0.000020000

+233.33%

Flux

Flux

FLUX

$0.23083
$0.23083$0.23083

+111.13%

0G

0G

0G

$1.523
$1.523$1.523

+45.88%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz 4 v USD

Znesek

4
4
USD
USD

1 4 = 0.06177 USD