Današnja cena kriptovalute 4 v živo je 0.06177 USD. Tržna kapitalizacija 4 je 61,770,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz 4 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute 4 v živo je 0.06177 USD. Tržna kapitalizacija 4 je 61,770,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz 4 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute 4 (4) v živo je $ 0.06177, s spremembo 3.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 4 v USD je $ 0.06177 na 4.
Kriptovaluta 4 je trenutno na #401. mestu s tržno kapitalizacijo $ 61.77M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B 4. V zadnjih 24 urah se je 4 trgovalo med $ 0.05518 (najnižje) in $ 0.07586 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.3006185668115678, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000099081384903154.
V kratkoročni uspešnosti se je 4 premaknil +0.12% v zadnji uri in -25.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 3.77M.
Tržne informacije 4 (4)
No.401
$ 61.77M
$ 3.77M
$ 61.77M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija 4 je $ 61.77M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 3.77M. Obstoječa ponudba 4 je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 61.77M.
Zgodovina cene 4, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.05518
24H Nizka
$ 0.07586
24H Visoka
$ 0.05518
$ 0.07586
$ 0.3006185668115678
$ 0.000099081384903154
+0.12%
+3.01%
-25.49%
-25.49%
Zgodovina cen 4 (4) v USD
Sledite spremembam cen 4 za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0018049
+3.01%
30 dni
$ -0.11418
-64.90%
60 dni
$ +0.05177
+517.70%
90 dni
$ +0.05177
+517.70%
Današnja sprememba cene 4
Danes je 4 zabeležil spremembo $ +0.0018049 (+3.01%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene 4
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.11418 (-64.90%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene 4
Če pogled razširimo na 60 dni, se je 4 spremenil za $ +0.05177 (+517.70%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene 4
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.05177 (+517.70%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen 4 (4) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute 4, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute 4?
Napoved cene za kriptovaluto 4
Napoved cene 4 (4) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena 4 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen 4 (4) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena 4 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute 4 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen 4 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute 4.
O 4
4 (4) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is primarily designed to serve as a medium of exchange, allowing users to conduct transactions quickly and efficiently. The asset uses a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which is widely recognized for its energy efficiency compared to other consensus models. 4's blockchain design also enables it to support smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into code. This feature broadens the asset's use cases, making it suitable for various applications in the decentralized finance (DeFi) sector.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto 4
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto 4? Nakup 4 je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute 4. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute 4 (4).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 1.00B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in 4 bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto 4
Z lastništvom kriptovalute 4 se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta 4 rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute 4.
Koliko je kriptovaluta 4 vredna danes?
Današnja cena kriptovalute 4 je $ 0.06177. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta 4 še vedno dobra naložba?
4 ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v 4, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto 4?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto 4 v vrednosti $ 3.77M.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute 4?
Cena kriptovalute 4 se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute 4 v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena 4.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute 4?
Na ceno 4 vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za 4 na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par 4/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute 4 gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute 4 letos rasla?
Cena kriptovalute 4 bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute 4 (4).
