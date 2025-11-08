Današnja cena 4

Današnja cena kriptovalute 4 (4) v živo je $ 0.06177, s spremembo 3.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 4 v USD je $ 0.06177 na 4.

Kriptovaluta 4 je trenutno na #401. mestu s tržno kapitalizacijo $ 61.77M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B 4. V zadnjih 24 urah se je 4 trgovalo med $ 0.05518 (najnižje) in $ 0.07586 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.3006185668115678, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000099081384903154.

V kratkoročni uspešnosti se je 4 premaknil +0.12% v zadnji uri in -25.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 3.77M.

Tržne informacije 4 (4)

Uvrstitev No.401 Tržna kapitalizacija $ 61.77M$ 61.77M $ 61.77M Volumen (24H) $ 3.77M$ 3.77M $ 3.77M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 61.77M$ 61.77M $ 61.77M Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 100.00% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija 4 je $ 61.77M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 3.77M. Obstoječa ponudba 4 je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 61.77M.