Današnja cena kriptovalute Alphabet xStock v živo je 281.45 USD. Tržna kapitalizacija GOOGLX je 6,360,547.556031903 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GOOGLX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Alphabet xStock(GOOGLX)

Cena 1 GOOGLX v USD v živo:

$281.36
+1.73%1D
Alphabet xStock (GOOGLX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:14:42 (UTC+8)

Današnja cena Alphabet xStock

Današnja cena kriptovalute Alphabet xStock (GOOGLX) v živo je $ 281.45, s spremembo 1.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOOGLX v USD je $ 281.45 na GOOGLX.

Kriptovaluta Alphabet xStock je trenutno na #1301. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6.36M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 22.60K GOOGLX. V zadnjih 24 urah se je GOOGLX trgovalo med $ 275.6 (najnižje) in $ 284.75 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 298.97509376416326, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 169.44795144400413.

V kratkoročni uspešnosti se je GOOGLX premaknil +0.48% v zadnji uri in +1.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.00K.

Tržne informacije Alphabet xStock (GOOGLX)

No.1301

$ 6.36M
$ 59.00K
$ 14.10M
22.60K
--
50,099.19098876
SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Alphabet xStock je $ 6.36M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 59.00K. Obstoječa ponudba GOOGLX je 22.60K, skupna ponudba pa znaša 50099.19098876. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.10M.

Zgodovina cene Alphabet xStock, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 275.6
24H Nizka
$ 284.75
24H Visoka

$ 275.6
$ 284.75
$ 298.97509376416326
$ 169.44795144400413
+0.48%

+1.73%

+1.24%

+1.24%

Zgodovina cen Alphabet xStock (GOOGLX) v USD

Sledite spremembam cen Alphabet xStock za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +4.7848+1.73%
30 dni$ +37.03+15.15%
60 dni$ +47.25+20.17%
90 dni$ +79.39+39.29%
Današnja sprememba cene Alphabet xStock

Danes je GOOGLX zabeležil spremembo $ +4.7848 (+1.73%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Alphabet xStock

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +37.03 (+15.15%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Alphabet xStock

Če pogled razširimo na 60 dni, se je GOOGLX spremenil za $ +47.25 (+20.17%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Alphabet xStock

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +79.39 (+39.29%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Alphabet xStock (GOOGLX) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Alphabet xStock.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Alphabet xStock

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Alphabet xStock, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Alphabet xStock?

Alphabet (GOOGL) stock prices are influenced by several key factors:

1. Revenue growth from Google Search, YouTube ads, and Google Cloud services
2. Regulatory concerns and antitrust investigations
3. Competition in AI and cloud computing markets
4. Overall tech sector performance and market sentiment
5. Interest rates and macroeconomic conditions
6. User engagement metrics and advertising demand
7. Innovation in emerging technologies like autonomous vehicles

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Alphabet xStock?

People want to know Alphabet stock (GOOGL) price today for investment decisions, portfolio tracking, market timing, and financial planning. Investors monitor daily price movements to buy/sell at optimal times, assess performance against benchmarks, and evaluate their holdings' current value for strategic adjustments.

Napoved cene za kriptovaluto Alphabet xStock

Napoved cene Alphabet xStock (GOOGLX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GOOGLX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Alphabet xStock (GOOGLX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Alphabet xStock lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O Alphabet xStock

GOOGLX is a digital asset that operates on a decentralized network, with its primary function being to facilitate secure, peer-to-peer transactions. It utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. This crypto asset is designed to be used as a medium of exchange within its ecosystem, providing users with a method of transferring value that is independent of traditional banking systems. GOOGLX also incorporates smart contract functionality, allowing for the creation and execution of programmable contracts without the need for a third party. This combination of features makes it a versatile asset in the realm of decentralized finance.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Alphabet xStock

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Alphabet xStock? Nakup GOOGLX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Alphabet xStock. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Alphabet xStock (GOOGLX).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 22.60K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Alphabet xStock bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Alphabet xStock

Z lastništvom kriptovalute Alphabet xStock se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Alphabet xStock (GOOGLX) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Alphabet xStock Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Alphabet xStock razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Alphabet xStock spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Alphabet xStock

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Alphabet xStock?
Če bi kriptovaluta Alphabet xStock rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Alphabet xStock.
Pomembne panožne novosti Alphabet xStock (GOOGLX)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

