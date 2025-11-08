Današnja cena Alphabet xStock

Današnja cena kriptovalute Alphabet xStock (GOOGLX) v živo je $ 281.45, s spremembo 1.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOOGLX v USD je $ 281.45 na GOOGLX.

Kriptovaluta Alphabet xStock je trenutno na #1301. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6.36M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 22.60K GOOGLX. V zadnjih 24 urah se je GOOGLX trgovalo med $ 275.6 (najnižje) in $ 284.75 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 298.97509376416326, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 169.44795144400413.

V kratkoročni uspešnosti se je GOOGLX premaknil +0.48% v zadnji uri in +1.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.00K.

Tržne informacije Alphabet xStock (GOOGLX)

Uvrstitev No.1301 Tržna kapitalizacija $ 6.36M$ 6.36M $ 6.36M Volumen (24H) $ 59.00K$ 59.00K $ 59.00K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.10M$ 14.10M $ 14.10M Zaloga v obtoku 22.60K 22.60K 22.60K Največja ponudba ---- -- Skupna ponudba 50,099.19098876 50,099.19098876 50,099.19098876 Javna veriga blokov SOL

