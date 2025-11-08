BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute ZEROBASE v živo je 0.1665 USD. Tržna kapitalizacija ZBT je 36,630,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ZBT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

ZEROBASE Logotip

Cena ZEROBASE(ZBT)

Cena 1 ZBT v USD v živo:

+4.53%1D
USD
ZEROBASE (ZBT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:07:21 (UTC+8)

Današnja cena ZEROBASE

Današnja cena kriptovalute ZEROBASE (ZBT) v živo je $ 0.1665, s spremembo 4.53 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZBT v USD je $ 0.1665 na ZBT.

Kriptovaluta ZEROBASE je trenutno na #622. mestu s tržno kapitalizacijo $ 36.63M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 220.00M ZBT. V zadnjih 24 urah se je ZBT trgovalo med $ 0.1519 (najnižje) in $ 0.1741 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.1331922631579274, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.1435033471232653.

V kratkoročni uspešnosti se je ZBT premaknil -2.18% v zadnji uri in -19.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.80M.

Tržne informacije ZEROBASE (ZBT)

No.622

22.00%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija ZEROBASE je $ 36.63M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.80M. Obstoječa ponudba ZBT je 220.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 166.50M.

Zgodovina cene ZEROBASE, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

-2.18%

+4.53%

-19.06%

-19.06%

Zgodovina cen ZEROBASE (ZBT) v USD

Sledite spremembam cen ZEROBASE za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.007185+4.53%
30 dni$ -0.0335-16.75%
60 dni$ -0.0335-16.75%
90 dni$ -0.0335-16.75%
Današnja sprememba cene ZEROBASE

Danes je ZBT zabeležil spremembo $ +0.007185 (+4.53%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene ZEROBASE

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0335 (-16.75%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene ZEROBASE

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ZBT spremenil za $ -0.0335 (-16.75%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene ZEROBASE

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0335 (-16.75%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen ZEROBASE (ZBT) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen ZEROBASE.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto ZEROBASE

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute ZEROBASE, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute ZEROBASE?

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute ZEROBASE?

Napoved cene za kriptovaluto ZEROBASE

Napoved cene ZEROBASE (ZBT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ZBT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ZEROBASE (ZBT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena ZEROBASE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ZEROBASE v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ZBT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ZEROBASE.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto ZEROBASE

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto ZEROBASE? Nakup ZBT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute ZEROBASE. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute ZEROBASE (ZBT).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 220.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in ZEROBASE bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu ZEROBASE (ZBT)

Kaj lahko storite s kriptovaluto ZEROBASE

Z lastništvom kriptovalute ZEROBASE se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup ZEROBASE (ZBT) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je ZEROBASE (ZBT)

ZEROBASE is a decentralized cryptographic infrastructure network that enables verifiable off-chain computation using zero-knowledge proofs (ZKPs) and trusted execution environments (TEEs). It powers products like zkStaking, zkLogin, and ProofYield—bridging institutional DeFi, user privacy, and real-world asset strategies.

ZEROBASE Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje ZEROBASE razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna ZEROBASE spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o ZEROBASE

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ZEROBASE?
Če bi kriptovaluta ZEROBASE rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ZEROBASE.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:07:21 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

