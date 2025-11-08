Današnja cena ZEROBASE

Današnja cena kriptovalute ZEROBASE (ZBT) v živo je $ 0.1665, s spremembo 4.53 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZBT v USD je $ 0.1665 na ZBT.

Kriptovaluta ZEROBASE je trenutno na #622. mestu s tržno kapitalizacijo $ 36.63M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 220.00M ZBT. V zadnjih 24 urah se je ZBT trgovalo med $ 0.1519 (najnižje) in $ 0.1741 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.1331922631579274, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.1435033471232653.

V kratkoročni uspešnosti se je ZBT premaknil -2.18% v zadnji uri in -19.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.80M.

Tržne informacije ZEROBASE (ZBT)

Uvrstitev No.622 Tržna kapitalizacija $ 36.63M$ 36.63M $ 36.63M Volumen (24H) $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 166.50M$ 166.50M $ 166.50M Zaloga v obtoku 220.00M 220.00M 220.00M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 22.00% Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija ZEROBASE je $ 36.63M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.80M. Obstoječa ponudba ZBT je 220.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 166.50M.