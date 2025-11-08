Današnja cena kriptovalute ZEROBASE v živo je 0.1665 USD. Tržna kapitalizacija ZBT je 36,630,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ZBT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute ZEROBASE v živo je 0.1665 USD. Tržna kapitalizacija ZBT je 36,630,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ZBT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute ZEROBASE (ZBT) v živo je $ 0.1665, s spremembo 4.53 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZBT v USD je $ 0.1665 na ZBT.
Kriptovaluta ZEROBASE je trenutno na #622. mestu s tržno kapitalizacijo $ 36.63M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 220.00M ZBT. V zadnjih 24 urah se je ZBT trgovalo med $ 0.1519 (najnižje) in $ 0.1741 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.1331922631579274, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.1435033471232653.
V kratkoročni uspešnosti se je ZBT premaknil -2.18% v zadnji uri in -19.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.80M.
Tržne informacije ZEROBASE (ZBT)
No.622
$ 36.63M
$ 1.80M
$ 166.50M
220.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
22.00%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija ZEROBASE je $ 36.63M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.80M. Obstoječa ponudba ZBT je 220.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 166.50M.
Zgodovina cene ZEROBASE, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.1519
24H Nizka
$ 0.1741
24H Visoka
$ 0.1519
$ 0.1741
$ 1.1331922631579274
$ 0.1435033471232653
-2.18%
+4.53%
-19.06%
-19.06%
Zgodovina cen ZEROBASE (ZBT) v USD
Sledite spremembam cen ZEROBASE za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.007185
+4.53%
30 dni
$ -0.0335
-16.75%
60 dni
$ -0.0335
-16.75%
90 dni
$ -0.0335
-16.75%
Današnja sprememba cene ZEROBASE
Danes je ZBT zabeležil spremembo $ +0.007185 (+4.53%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene ZEROBASE
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0335 (-16.75%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene ZEROBASE
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ZBT spremenil za $ -0.0335 (-16.75%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene ZEROBASE
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0335 (-16.75%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen ZEROBASE (ZBT) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto ZEROBASE
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute ZEROBASE, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute ZEROBASE?
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute ZEROBASE?
Napoved cene za kriptovaluto ZEROBASE
Napoved cene ZEROBASE (ZBT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ZBT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ZEROBASE (ZBT) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena ZEROBASE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ZEROBASE v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ZBT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ZEROBASE.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto ZEROBASE
Kaj lahko storite s kriptovaluto ZEROBASE
Z lastništvom kriptovalute ZEROBASE se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
ZEROBASE is a decentralized cryptographic infrastructure network that enables verifiable off-chain computation using zero-knowledge proofs (ZKPs) and trusted execution environments (TEEs). It powers products like zkStaking, zkLogin, and ProofYield—bridging institutional DeFi, user privacy, and real-world asset strategies.
ZEROBASE Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje ZEROBASE razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o ZEROBASE
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ZEROBASE?
Če bi kriptovaluta ZEROBASE rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ZEROBASE.
Koliko je kriptovaluta ZEROBASE vredna danes?
Današnja cena kriptovalute ZEROBASE je $ 0.1665. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta ZEROBASE še vedno dobra naložba?
ZEROBASE ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ZBT, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto ZEROBASE?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto ZEROBASE v vrednosti $ 1.80M.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute ZEROBASE?
Cena kriptovalute ZBT se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute ZEROBASE v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ZBT.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute ZEROBASE?
Na ceno ZBT vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,708.45
+0.90%
ETH
3,389.89
+2.80%
SOL
157.98
+1.65%
USDC
1.0002
-0.03%
COAI
1.1326
+3.65%
Bo cena kriptovalute ZEROBASE letos rasla?
Cena kriptovalute ZEROBASE bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute ZEROBASE (ZBT).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:07:21 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti ZEROBASE (ZBT)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
