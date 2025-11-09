Na podlagi vaše napovedi bi lahko Alphabet xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 283.22.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Alphabet xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 297.3810.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena GOOGLX za leto 2027 $ 312.2500 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena GOOGLX za leto 2028 $ 327.8625 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GOOGLX v letu 2029 $ 344.2556 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GOOGLX v letu 2030 $ 361.4684 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Alphabet xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 588.7940.

Leta 2050 bi se cena Alphabet xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 959.0834.