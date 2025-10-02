Tokenomika FEG Token (FEG)

Tokenomika FEG Token (FEG)

Odkrijte ključne vpoglede v FEG Token (FEG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:29:13 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen FEG Token (FEG)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FEG Token (FEG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 6.28M
$ 6.28M
Skupna ponudba:
$ 96.87B
$ 96.87B
Razpoložljivi obtok:
$ 84.61B
$ 84.61B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 7.43M
$ 7.43M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0013849
$ 0.0013849
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000000099927831158
$ 0.000000099927831158
Trenutna cena:
$ 0.00007425
$ 0.00007425

Informacije o FEG Token (FEG)

FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

Uradna spletna stran:
https://www.feg.io/
Bela knjiga:
https://docs.feg.io/
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/address/0xf3c7cecf8cbc3066f9a87b310cebe198d00479ac

Tokenomika FEG Token (FEG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike FEG Token (FEG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov FEG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FEG.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FEG, raziščite ceno žetona FEG v živo!

Kako kupiti FEG

Želite v svoj portfelj dodati FEG Token (FEG)? MEXC podpira različne načine nakupa FEG, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen FEG Token (FEG)

Analiza zgodovine cen FEG pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene FEG

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FEG? Naša stran za napovedovanje cen FEG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti