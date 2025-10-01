Tokenomika DOGINME (DOGINME)

Tokenomika DOGINME (DOGINME)

Odkrijte ključne vpoglede v DOGINME (DOGINME), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:54:52 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen DOGINME (DOGINME)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DOGINME (DOGINME), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 27.86M
Skupna ponudba:
$ 67.62B
Razpoložljivi obtok:
$ 67.62B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 28.43M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00172
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000069015862497908
Trenutna cena:
$ 0.000412
Informacije o DOGINME (DOGINME)

Doginme is representative of the community's collective efforts to embrace and embolden that dog in them.

Uradna spletna stran:
https://dogin.meme
Raziskovalec blokov:
https://basescan.org/token/0x6921b130d297cc43754afba22e5eac0fbf8db75b

Tokenomika DOGINME (DOGINME): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike DOGINME (DOGINME) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DOGINME, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DOGINME.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DOGINME, raziščite ceno žetona DOGINME v živo!

mc_how_why_title
Zavrnitev odgovornosti

