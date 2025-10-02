Tokenomika DOGECOINOLD (DOGECOINOLD)
Tokenomika in analiza cen DOGECOINOLD (DOGECOINOLD)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DOGECOINOLD (DOGECOINOLD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o DOGECOINOLD (DOGECOINOLD)
Tokenomika DOGECOINOLD (DOGECOINOLD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike DOGECOINOLD (DOGECOINOLD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DOGECOINOLD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DOGECOINOLD.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DOGECOINOLD, raziščite ceno žetona DOGECOINOLD v živo!
Zgodovina cen DOGECOINOLD (DOGECOINOLD)
Analiza zgodovine cen DOGECOINOLD pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene DOGECOINOLD
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DOGECOINOLD? Naša stran za napovedovanje cen DOGECOINOLD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
