daGama is a decentralized discovery app that rewards users for sharing authentic recommendations of real-world locations. Built at the intersection of blockchain, AI, and community governance, the platform combines transparent on-chain data, DAO-based content moderation, and a personalized recommendation engine to deliver trustworthy location insights. daGama is developing the first Real World Locations (RWL) protocol on Arbitrum, aiming to redefine how people explore and evaluate physical spaces. The project is backed by Inspira Labs, ChainGPT, Unicorn Factory, with strategic support from partners including Arbitrum, Sui, Magic Eden, Bitget, DeXe Network, Kima Network, and 5ire.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DGMA, raziščite ceno žetona DGMA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DGMA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike daGama (DGMA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DGMA? Naša stran za napovedovanje cen DGMA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen DGMA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

